Sorpresiva renuncia de Jaime Elías Quintero a la presidencia del Atlético Bucaramanga

Jaime Elías Quintero ha anunciado su renuncia al cargo de presidente del Atlético Bucaramanga. La noticia, que ha sorprendido a la comunidad deportiva y a la afición del equipo, fue comunicada mediante una carta en la que Quintero expresa sus motivos y su agradecimiento a todos los miembros del club y a los seguidores del equipo.

"Hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento de profundo agradecimiento y satisfacción al anunciar mi decisión de renunciar al cargo de presidente del Atlético Bucaramanga. Esta decisión, aunque difícil, está motivada por mi deseo de emprender nuevos retos profesionales y personales, con la certeza de que he cumplido con el deber que me fue encomendado", escribió Quintero en su emotiva carta de despedida.

Durante su gestión, Jaime Elías Quintero fue testigo y partícipe de uno de los momentos más gloriosos en la historia del club: ganar el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol después de 75 años de espera. Este logro, que quedará grabado en la memoria de todos los hinchas, fue posible gracias al esfuerzo conjunto de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.



En su misiva, Quintero extendió su más sincero agradecimiento a todos los integrantes del club y, especialmente, a la fiel afición del Atlético Bucaramanga.

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestra fiel afición, cuya pasión y apoyo incondicional han sido el motor que nos ha impulsado a alcanzar nuestras metas. Su aliento en cada partido, su presencia en las gradas y su amor por los colores del Atlético Bucaramanga son incomparables. Ustedes son, sin duda, el alma de este club", manifestó.

También tuvo palabras de reconocimiento para los medios de comunicación, valorando su colaboración y profesionalismo al cubrir las actividades del equipo. "Sus aportes han sido fundamentales para llevar nuestra historia y logros a cada rincón del país", destacó.

Jaime Elías Quintero se despide, pero deja claro que su corazón seguirá latiendo al ritmo del Atlético Bucaramanga.

"Continuaré siendo un ferviente hincha y siempre desearé lo mejor para nuestro querido club, con la esperanza de que sigamos cosechando éxitos y alegrías en el futuro", afirmó, subrayando su deseo de que el equipo siga creciendo y logrando grandes cosas.

Esta es la carta: