"Un cabecilla": revelan pista detrás del asesinato de dos jóvenes en Santander

Conmoción en Girón, Santander, tras la trágica muerte de Cristina Amaya Díaz y Karen Valentina Vega Peralta, dos jóvenes de apenas 20 años, que fueron víctimas de un ataque armado por hombres que se movilizaban en una motocicleta y que les dispararon en repetidas ocasiones en la madrugada del 24 de mayo.

Las dos jóvenes recibieron múltiples impactos de arma de fuego en medio de una persecución que, según las primeras versiones, habría comenzado minutos antes tras una riña registrada en la avenida Los Caneyes. Una de las dos murió en el sitio, mientras que la otro en un centro asistencial hasta donde fue trasladada.

Sin embargo, de acuerdo con el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga, este caso va más allá de una casualidad, sino que fue algo planeado por parte de alias 'Suricato', cabecilla de la banda 'Los del Sur', quien, al parecer, sostenía una relación amorosa con Karen Valentina Vega.

FOTO: Mujeres asesinadas en Girón- tomada de redes sociales

"De acuerdo con el trabajo investigativo que hizo nuestra Policía Judicial, también se logró determinar que una de estas mujeres tenía una relación sentimental con un sujeto que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en establecimientos nocturnos del municipio y que pertenecería a una estructura de crimen organizado que delinque en el área metropolitana de Bucaramanga", indicó el general.



El general aseguró que avanza la investigación para determinar más a fondo lo sucedido y, por supuesto, capturar a los implicados detrás de este crimen que conmocionó este municipio del departamento de Santander.

"La Policía Metropolitana de Bucaramanga dispuso de un grupo especial de nuestra Policía Judicial e inteligencia, bajo la articulación y liderazgo de la Fiscalía y el CTI para dar con la ubicación, judicialización y captura de los responsables de estos hechos. Solicitamos a la Alcaldía de Girón el pago de una recompensa que nos ayude a dar con información importante para esclarecer estos hechos”, dijo.