Alejandra Oraa en Sala de Prensa Blu: "Es imposible desligarme como ser humano de la noticia"

La reciente catástrofe en el estado de La Guaira, Venezuela, causada por los terremotos que azotaron esa región del país caribeño ha despertado una profunda conmoción no solo por la magnitud de los daños materiales, sino por el impacto humano en quienes ven su historia personal bajo los escombros.

Alejandra Oraa, periodista venezolana sobreviviente de la tragedia de Vargas hace 25 años, compartió su testimonio sobre la dificultad de desligar sus sentimientos de su labor profesional en este momento crítico.

En entrevista con Sala de Prensa Blu expresó que, "de todas las noticias que me ha tocado cubrir en mi vida... este ha sido el más difícil y a donde ha sido completamente imposible desligarme como ser humano".

Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos. MIGUEL MEDINA/AFP

El impacto personal de la tragedia

La periodista describió una infancia llena de libertad en una región que siempre fue sinónimo de alegría y turismo para los venezolanos. Sin embargo, la destrucción actual ha borrado los últimos vestigios físicos de sus recuerdos.

"A mí me dolió mucho porque cuando me fui de La Guaira como sobreviviente, quedaban muy pocos puntos de recuerdos de mi infancia. A mí me destrozó saber que lo poco que tenía ya no está ahí", relató con pesar.

A nivel personal, Alejandra enfrentó horas de angustia por familiares desaparecidos que afortunadamente fueron hallados con vida, aunque lamentó la pérdida de amigos cercanos y la grave situación de salud de otros sobrevivientes.

Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de millas de desaparecidos. AFP

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Solidaridad civil frente a la ineficiencia del Estado

Un punto central de su intervención fue la crítica a la gestión gubernamental de la emergencia. Para la periodista, la tragedia ha dejado al desnudo la incapacidad estatal: "¿Cómo es posible que países como El Salvador, Colombia, Perú llegaran antes a ayudar al pueblo venezolano que el gobierno?".

En contraste, destacó el empoderamiento de la sociedad civil y la respuesta de los vecinos que rescataron a otros sin preguntar por afiliaciones políticas. Alejandra enfatizó que el valor de la nación reside en su gente: "Ahora, cuando uno quiere hablar de lo mejor de Venezuela, no tenemos que mostrar el Salto Ángel, sino a la gente".

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Finalmente, Oraa reflexionó sobre cómo la tragedia ha unificado a la comunidad migrante y a los ciudadanos que permanecen en el país.

"En un momento de emergencia todos somos de la misma Venezuela, que no importa si tenemos 20 años afuera", concluyó.