Así han sido los primeros 100 días de De La Espriella: Sala de Prensa Blu, 15 de noviembre

Actualizado: 15 de nov, 2026
Este domingo, 15 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:
- Profesor Yann Baset: Analizó los primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella, destacando su estilo de comunicación reactivo en redes, la gestión de prioridades tras el terremoto y los desafíos con el déficit fiscal y la coalición en el Congreso.
- Paca Zuleta: Evaluó el balance político de los primeros 100 días, abordando los cambios en el gabinete, la falta de gobernabilidad por decretos sin apoyo legislativo, el impacto de los escándalos de la oposición y la percepción de las políticas de seguridad.
- Padre Carlos Novoa: Reflexionó sobre el significado de la gira del Papa León XIV por Latinoamérica, resaltando su llamado a los jóvenes frente a las redes sociales, la prevalencia de la persona sobre la economía y la defensa del derecho y la solidaridad.
- Profesor Francisco C: Criticó la propuesta del ministro de Hacienda de reducir el presupuesto de educación por la disminución en la tasa de nacimientos, advirtiendo sobre la deserción de casi un millón de niños y el rezago en la inversión frente a estándares internacionales.
- Doctor Álvaro Franco Zuluaga: Abordó el impacto del fenómeno del mogging y la comparación estética en redes sociales, alertando sobre la angustia y baja autoestima en jóvenes y ofreciendo pautas de acompañamiento para padres.