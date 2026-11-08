Cauca: $800.000 millones para reconstruirse por el terremoto y un potencial exportador sorprendente

La escalada de violencia y las afectaciones del terremoto mantienen al Cauca frente a importantes desafíos, mientras sus sectores productivos buscan abrirse camino en los mercados internacionales. Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta de la Cámara de Comercio del departamento, expuso las necesidades de la región y destacó su capacidad exportadora, en entrevista en Sala de Prensa Blu.

Violencia en el Cauca: piden mayor presencia del Estado

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Muñoz Otoya manifestó su preocupación por los recientes ataques contra la población civil y advirtió que la situación de orden público está afectando la imagen del departamento. Sin embargo, insistió en que la respuesta institucional no puede limitarse al despliegue de la fuerza pública.

“Yo creo que cuando hablamos hace como tres o cuatro meses les decía que el departamento del Cauca necesita presencia estatal, no solamente presencia de fuerza pública. Si pasa algo en Totoró, que llegue la fuerza pública, pero que al mismo tiempo llegue el ICBF y todas las entidades que evitan que haya reclutamiento de niños”, explicó.



La dirigente gremial también solicitó al Gobierno nacional realizar un consejo de seguridad en el departamento y atender las necesidades de sus municipios.

Terremoto del 10 de agosto: 336 establecimientos educativos afectados

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Otro de los problemas que señaló es el impacto del terremoto en la infraestructura regional. Según las cifras que presentó, 336 establecimientos educativos necesitan ser reconstruidos y 26 centros de salud resultaron afectados. Además, estimó que la recuperación del departamento requiere cerca de 800.000 millones de pesos.

“Nosotros en el departamento del Cauca tuvimos afectaciones. Afortunadamente no tuvimos muertos, pero tenemos 336 establecimientos educativos afectados para derrumbar, para reconstruir. Tenemos 26 establecimientos de salud afectados, aparte de viviendas y todo esto”, precisó.

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Muñoz Otoya cuestionó que estas consecuencias hayan recibido poca visibilidad y señaló que la atención pública suele concentrarse en los hechos de violencia.

Exportaciones del Cauca: café, panela y chocolate llegan al exterior

Pese a las dificultades, la presidenta de la Cámara de Comercio destacó la diversidad productiva de la región. Según explicó, el Cauca ocupa el séptimo lugar entre los departamentos con mayor diversidad de canasta exportadora y comercializa 167 productos en distintos mercados internacionales.

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Entre los ejemplos mencionó la panela orgánica producida por resguardos indígenas de Caloto, las exportaciones de café y la producción de chocolate en Argelia. Sobre este último caso, contó que una muestra local obtuvo el reconocimiento de una experta internacional y permitió concretar una venta.

“Un comprador inglés que trajimos gracias al apoyo de ProColombia les compró 100 kilos de chocolate a mis empresarios de Argelia, Cauca. Yo sé que 100 kilos no son muchos, pero 100 kilos para Argelia es el universo”, destacó.

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También resaltó que pequeños productores cafeteros se asocian para exportar y que el café de reincorporados de las FARC, provenientes de El Tambo, llega a la sala VIP de El Corte Inglés, en Madrid.

Muñoz Otoya resumió en tres pilares las medidas que considera necesarias: presencia integral del Estado, inversión estratégica y beneficios tributarios para atraer empresas y fortalecer a los negocios locales.

“Si logramos que el Cauca tenga Estado y seguridad, inversión estratégica, vías, energía eléctrica y, además, les doy beneficios tributarios, yo traigo inversión al departamento y hago que nuestros empresarios, que se la han jugado toda la vida, puedan salir adelante”, concluyó.

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Escuche la entrevista completa aquí: