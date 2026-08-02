Colombia a días de que De La Espriella se posesione: Sala de Prensa, 2 de agosto de 2026

Actualizado: 2 de ago, 2026
El programa Sala de Prensa del domingo 2 de agosto de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:
- Pedro Viveros: Analiza la conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, destacando la reflexión y el perfil técnico en carteras como Defensa, Hacienda y Salud.
- Denis Silva: El vocero de Pacientes Colombia evalúa el nombramiento de Ana María Vesga en Salud y plantea las urgencias financieras y humanitarias que enfrenta el sistema actual.
- Presidentes de las Altas Cortes: Los magistrados Meneses, Lenis y Montaña discuten la independencia judicial, el respeto institucional y sus expectativas de diálogo armónico con el nuevo gobierno.
- Silvana Insignares: La académica analiza la crisis migratoria en Ceuta desde una perspectiva geopolítica y humanitaria, explicando la presión política de Marruecos sobre el territorio español en África.
- Vladimir Villegas: El periodista venezolano examina los objetivos de la mesa de negociación en su país, el papel de Estados Unidos y los retos para reconstruir las instituciones democráticas.