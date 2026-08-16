Colombia se une en solidaridad tras el teremoto de 7,4: Sala de Prensa, 16 de agosto de 2026

El programa de hoy domingo 16 de agosto de Sala de Prensa Blu, dirigido por Juan Roberto Vargas y acompañado por María Camila, presenta una edición especial dedicada al análisis del devastador sismo que sacudió a Colombia. Con un saldo oficial de 289 fallecidos y miles de heridos, el espacio aborda tanto el dolor de los damnificados como los inmensos retos de gestión, presupuesto y reconstrucción que afronta el país.

A continuación, se describen las entrevistas presentadas durante la emisión:

Don William y su hija Catherine Ramírez : Relatan su milagroso escape al caer de un quinto piso en Pereira y piden cadenas de oración y apoyo económico para Doris, su esposa y madre, en cuidados intensivos.

: Relatan su milagroso escape al caer de un quinto piso en Pereira y piden cadenas de oración y apoyo económico para Doris, su esposa y madre, en cuidados intensivos. Dr. Cristian Maturana: Expone las precarias condiciones de salud en el Chocó y la urgente necesidad de medicamentos e insumos en zonas de difícil acceso como el Alto Baudó.

Expone las precarias condiciones de salud en el Chocó y la urgente necesidad de medicamentos e insumos en zonas de difícil acceso como el Alto Baudó. Andrés Santa María: Expone el balance de infraestructura afectada en las capitales y las nuevas plataformas tecnológicas para localizar desaparecidos y coordinar el talento técnico de reconstrucción.

Expone el balance de infraestructura afectada en las capitales y las nuevas plataformas tecnológicas para localizar desaparecidos y coordinar el talento técnico de reconstrucción. Feliciano de Santis: Explica las características geológicas del sismo de magnitud 7.4 y analiza cómo las ondas se propagaron con mayor intensidad debido a barreras naturales como los volcanes.

Escuche el programa completo aquí: