Este domingo, 29 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:

Coronel (r) Gustavo Adolfo Camargo (experto en manejo de crisis): Análisis sobre la toma de rehenes en un supermercado Éxito de Cartagena y las dinámicas de negociación militar y policial

Análisis sobre la toma de rehenes en un supermercado Éxito de Cartagena y las dinámicas de negociación militar y policial Francisco "Pacho" Santos (exvicepresidente de Colombia): Reflexión sobre el rol de la sociedad civil y la movilización ciudadana frente a la reciente ola de violencia y terrorismo

Reflexión sobre el rol de la sociedad civil y la movilización ciudadana frente a la reciente ola de violencia y terrorismo Pedro Viveros (analista político): Análisis de la polarización política, la gobernabilidad del Ejecutivo y la lucha contra la multicriminalidad en el país

Análisis de la polarización política, la gobernabilidad del Ejecutivo y la lucha contra la multicriminalidad en el país Iván Duque (expresidente de Colombia): Evaluación del estado de la seguridad nacional, la moral de la fuerza pública y el balance de la implementación del acuerdo de paz

Evaluación del estado de la seguridad nacional, la moral de la fuerza pública y el balance de la implementación del acuerdo de paz Mauricio Olivera (expresidente de Colpensiones): Debate sobre la recomendación de la OCDE de igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres y la sostenibilidad del sistema

Debate sobre la recomendación de la OCDE de igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres y la sostenibilidad del sistema Ignaci Guardans (exdiputado y analista político): Diagnóstico sobre el acceso a la vivienda, la crisis migratoria y las elecciones generales anticipadas en España

Diagnóstico sobre el acceso a la vivienda, la crisis migratoria y las elecciones generales anticipadas en España Pilar Schmitt (periodista de entretenimiento): Conversación sobre las nuevas reglas de Miss Universo (inclusión de mujeres casadas y madres) y el cambio cultural en los reinados de belleza