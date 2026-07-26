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El 'capricho' de De La Espriella en la posesión presidencial: Sala de Prensa, 26 de julio de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 26 de julio de 2026

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 19 de julio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:

    • Juan Pablo Estrada: Analiza la "guerra de símbolos" del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, enfocándose en su narrativa de descentralización y los retos logísticos de una posesión en Popayán.
    • Paola Montilla: Discute la importancia de la descentralización mediante la Ley de Competencias y el uso estratégico de redes sociales por el presidente electo para posicionar su agenda ante la opinión pública.
    • Gabriel Becerra y Andrés Forero: Debaten sobre la conveniencia de realizar la posesión presidencial en una guarnición militar y explican la sorpresiva coincidencia de sus bancadas en la elección del presidente del Senado.
    • Samir Estefan: Explica los riesgos de la inteligencia artificial tras un hackeo autónomo entre modelos y analiza la nueva ley francesa que traslada a las plataformas la responsabilidad de proteger a los menores.

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