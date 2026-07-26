El 'capricho' de De La Espriella en la posesión presidencial: Sala de Prensa, 26 de julio de 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 19 de julio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:



Juan Pablo Estrada: Analiza la "guerra de símbolos" del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, enfocándose en su narrativa de descentralización y los retos logísticos de una posesión en Popayán.

Analiza la "guerra de símbolos" del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, enfocándose en su narrativa de descentralización y los retos logísticos de una posesión en Popayán. Paola Montilla: Discute la importancia de la descentralización mediante la Ley de Competencias y el uso estratégico de redes sociales por el presidente electo para posicionar su agenda ante la opinión pública.

Discute la importancia de la descentralización mediante la Ley de Competencias y el uso estratégico de redes sociales por el presidente electo para posicionar su agenda ante la opinión pública. Gabriel Becerra y Andrés Forero: Debaten sobre la conveniencia de realizar la posesión presidencial en una guarnición militar y explican la sorpresiva coincidencia de sus bancadas en la elección del presidente del Senado.

Debaten sobre la conveniencia de realizar la posesión presidencial en una guarnición militar y explican la sorpresiva coincidencia de sus bancadas en la elección del presidente del Senado. Samir Estefan: Explica los riesgos de la inteligencia artificial tras un hackeo autónomo entre modelos y analiza la nueva ley francesa que traslada a las plataformas la responsabilidad de proteger a los menores.