Lo que dijeron los congresistas Becerra y Forero sobre la posesión de De la Espriella en Cauca

En Sala de Prensa Blu, los congresistas Gabriel Becerra (Pacto Histórico) y Andrés Forero (Centro Democrático) confrontaron sus posturas sobre la propuesta de que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en una guarnición militar.

Durante el debate expusieron sus diferencias sobre el significado constitucional y simbólico de esa decisión, el papel del poder civil frente a las Fuerzas Militares, la seguridad, la autonomía del Congreso y el inicio del nuevo gobierno.

Además, analizaron la elección de la Presidencia del Senado y el nuevo escenario político que marcará la transición presidencial.

El debate sobre la posesión en una guarnición militar

El primero en explicar su posición fue el representante Gabriel Becerra, quien sostuvo que una posesión presidencial en una instalación militar alteraría el significado constitucional del acto. “La posesión presidencial representa simbólicamente el sometimiento de la Presidencia de la República al poder civil”, dijo.

El congresista aseguró que el acto no puede entenderse únicamente desde el punto de vista logístico y defendió que el presidente debe jurar el cargo ante el Congreso manteniendo el carácter civil de la ceremonia.

“Lo que vamos a reivindicar es que el acto de posesión siga teniendo ese carácter civil que refleja un espíritu constitucional republicano”, precisó. Becerra también afirmó que, a su juicio, la propuesta busca fortalecer un discurso centrado en la seguridad y el ámbito militar.

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“Aquí estamos frente a un presidente que quiere utilizar a los militares para una postura de extrema derecha”, manifestó.

Por su parte, Andrés Forero rechazó que una posesión en una guarnición militar implique desconocer la supremacía del poder civil. “Nosotros como Centro Democrático no estamos en contra de que el presidente pueda posesionarse ante el Congreso, pero en una guarnición militar”, afirmó.

Además explicó que la Constitución establece que el presidente debe posesionarse ante el Congreso, pero sostuvo que la norma no obliga a que el acto se desarrolle en el recinto tradicional. “Aquí no hay en ningún caso un cuestionamiento de la subordinación del poder militar al poder civil”, aseguró.

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Forero agregó que el presidente electo busca enviar un mensaje político relacionado con la seguridad y la presencia del Estado en las regiones. “Él quiere darle al país un mensaje de que la seguridad va a ser una prioridad”, destacó.

Asimismo, cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro de no permitir el ingreso del mandatario electo a instalaciones militares antes del cambio de gobierno. “Hay una limitación de carácter práctico por la decisión del presidente Petro de impedir la apertura de los espacios militares”, indicó.

Cruce sobre la relación entre poder civil y Fuerzas Militares

Durante el intercambio, Becerra insistió en que el presidente electo puede realizar un acto con las Fuerzas Militares después de posesionarse ante el Congreso.

“Después de posesionarse ante el poder civil puede ir a cualquier instalación militar y rendir honores a las Fuerzas Militares”, explicó. Forero respondió que el hecho de realizar la ceremonia en una guarnición no modifica el orden constitucional.

“Se está posesionando ante el Congreso de Colombia en una guarnición militar”, reiteró.

Presidencia del Senado y nuevo escenario político

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Otro de los temas centrales fue la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado. Forero negó que hubiera existido un acuerdo político entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. “Aquí realmente no hubo ningún acuerdo”, aseveró.

En ese sentido sostuvo que el respaldo recibido obedeció a una decisión autónoma de la bancada oficialista y criticó la estrategia del futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, para construir mayorías en el Congreso.

Becerra, por su parte, explicó que el respaldo del Pacto Histórico respondió a la necesidad de defender las garantías para la oposición en el nuevo periodo legislativo. “Nuestra prioridad es lograr que se brinden todas las garantías para la oposición”, señaló.

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El representante también afirmó que el nuevo gobierno no puede desconocer el peso político de las principales bancadas del Congreso. “Somos la bancada más grande en el Senado y en la Cámara; esa realidad política se tiene que respetar”, concluyó.

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