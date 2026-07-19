Pediatra voluntaria relata el drama que enfrentan los sobrevivientes en La Guaira: “Es devastador”

La pediatra venezolana Francis Giannandrea, docente de la Universidad Central de Venezuela y voluntaria de la Fundación Hacer País, describió en entrevista con Sala de Prensa Blu el impacto humano que dejó el terremoto en La Guaira y aseguró que la atención a los damnificados va mucho más allá de la entrega de alimentos y medicamentos.

La médica explicó que las primeras horas posteriores a la emergencia estuvieron marcadas por la incertidumbre y la búsqueda de sus estudiantes, varios de ellos residentes en las zonas más afectadas.

“Las primeras 48 horas fueron muy angustiosas porque intentábamos contactar a nuestros estudiantes. Lamentablemente, dos de ellos fallecieron y eso me afectó profundamente como persona y como docente”, dijo.

Giannandrea contó que, posteriormente, logró identificar a 11 estudiantes damnificados, a quienes la Fundación Hacer País ha brindado apoyo con alimentos, medicamentos y acompañamiento para atender otras necesidades de sus familias.



La recuperación emocional, uno de los mayores retos tras el terremoto

Para la especialista, uno de los impactos más graves de la tragedia es el daño psicológico que enfrentan quienes perdieron sus hogares y buena parte de su historia de vida.

“Hay déficit material, pero la parte emocional es algo que nos va a costar mucho más recuperar. Muchas personas no solo perdieron su casa, también parte de su identidad”, destacó.

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La pediatra recordó que durante una visita a La Guaira escuchó el testimonio de una estudiante que le confesó que ya no existían el colegio donde estudió, la panadería que frecuentaba ni muchos de sus vecinos.

“Cuando uno escucha esos relatos es imposible no ponerse en el lugar de ellos”, afirmó.

Los médicos también necesitan apoyo psicológico

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Giannandrea reconoció que el impacto emocional también ha alcanzado al personal de salud que atiende la emergencia. Incluso, reveló que acudió por primera vez a una consulta psicológica.

“Desde hace una semana hice la solicitud de apoyo psicológico y ayer tuve mi primera consulta. El soporte emocional es necesario para todos los que estamos viviendo esta situación”, precisó.

La médica señaló que el desgaste emocional afecta tanto a quienes sufrieron directamente el desastre como a quienes participan en las labores de atención.

Medicamentos e insumos siguen siendo prioritarios

Sobre las principales necesidades en las zonas afectadas, Giannandrea advirtió que existe preocupación por el posible aumento de infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y problemas gastrointestinales debido a las condiciones en las que permanecen muchos damnificados.

“Necesitamos desde medicamentos básicos hasta tratamientos para enfermedades crónicas. No es una emergencia de corto plazo; habrá que atender situaciones agudas y también pacientes con patologías de base”, mencionó.

Además, destacó que continúan siendo fundamentales los alimentos no perecederos, el suero oral, probióticos y otros insumos para las personas que permanecen en refugios o en campamentos improvisados.

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Finalmente, la pediatra resaltó la solidaridad de la población venezolana frente a la tragedia y aseguró que miles de ciudadanos han encontrado distintas formas de ayudar, incluso en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país.

Escuche la entrevista completa aquí: