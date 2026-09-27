Santa Marta vuelve a ponerse de pie tras violencia: Sala de Prensa Blu, 27 de septiembre de 2026

Actualizado: 27 de sept, 2026
Este domingo, 27 de septiembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:
- César Chaparro Pinzón (Periodista de investigación judicial): Relató su recorrido por Santa Marta tras la ofensiva militar contra los "Pachenca", describiendo el ambiente inicial de temor, la extorsión comercial y el progresivo retorno a la calma en las playas
- Omar García (Presidente de Cotelco Santa Marta): Analizó el impacto del orden público en el gremio hotelero y la rápida reactivación del destino, haciendo un llamado a mantener las reservas para la semana de receso escolar
- Aura Carolina García (Directora de Fenalco Magdalena): Abordó las afectaciones sufridas por los comerciantes y tenderos debido a las presiones delictivas en el mercado público, destacando la reapertura total y las garantías de seguridad en el comercio local
- Andrés Mompotes (Director de El Tiempo): Explicó los motivos detrás del histórico paso del periódico de formato "sábana" a tabloide, buscando mayor practicidad, sostenibilidad y comodidad para los lectores sin reducir contenido
- Ángel Medina Devis (Politólogo y analista político): Analizó la intervención de Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU, interpretándola como una estrategia pragmática de reinserción de Venezuela en la comunidad internacional y un reto para la reconstrucción democrática.