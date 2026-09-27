En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Robo en Bella Suiza, Usaquén
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Santa Marta vuelve a ponerse de pie tras violencia: Sala de Prensa Blu, 27 de septiembre de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 27 de septiembre de 2026.

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

Este domingo, 27 de septiembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
  • César Chaparro Pinzón (Periodista de investigación judicial): Relató su recorrido por Santa Marta tras la ofensiva militar contra los "Pachenca", describiendo el ambiente inicial de temor, la extorsión comercial y el progresivo retorno a la calma en las playas
  • Omar García (Presidente de Cotelco Santa Marta): Analizó el impacto del orden público en el gremio hotelero y la rápida reactivación del destino, haciendo un llamado a mantener las reservas para la semana de receso escolar
  • Aura Carolina García (Directora de Fenalco Magdalena): Abordó las afectaciones sufridas por los comerciantes y tenderos debido a las presiones delictivas en el mercado público, destacando la reapertura total y las garantías de seguridad en el comercio local
  • Andrés Mompotes (Director de El Tiempo): Explicó los motivos detrás del histórico paso del periódico de formato "sábana" a tabloide, buscando mayor practicidad, sostenibilidad y comodidad para los lectores sin reducir contenido
  • Ángel Medina Devis (Politólogo y analista político): Analizó la intervención de Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU, interpretándola como una estrategia pragmática de reinserción de Venezuela en la comunidad internacional y un reto para la reconstrucción democrática.
Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad