Advierten sobre marcas de medias en las piernas: cuidado con estas señales de alarma

En la mayoría de los casos, las marcas que dejan las medias en las piernas pueden ser algo común y, en la mayoría de las ocasiones, no representan ningún problema de salud. Sin embargo, algunos especialistas han advertido que existen señales que no se pueden dejar pasar por alto, especialmente cuando están acompañadas de otros síntomas que pueden alertar sobre afecciones circulatorias o incluso retenciones de líquidos.



Marcas en las piernas: cuándo son normales y por qué aparecen

Normalmente, estas marcas suelen estar relacionadas con factores simples. La presión de la prenda, pasar horas sentado o de pie, la deshidratación o incluso una dieta alta en sal pueden provocar que la piel quede marcada.

Ante ello, la cirujana vascular Katherine Tejer reveló que este fenómeno es frecuente entre personas con jornadas laborales prolongadas en la misma posición. “La acumulación de sangre en las extremidades favorece la aparición de estas marcas”, señaló.

Por su parte, la médica Brintha Vasagar agregó que incluso quienes se mueven constantemente pueden notarlas si usan medias demasiado ajustadas. “La deshidratación también influye, porque facilita la retención de líquidos”, advirtió.

Cuidado con estas señales en las piernas Freepik

Tenga cuidado: estas señales requieren atención médica

Aunque la mayoría de los casos son inofensivos, hay señales que no deben ignorarse. Según los especialistas, se debe consultar al médico en el caso de que aparezcan estos síntomas como:



Hinchazón persistente, incluso sin usar medias

Cambios de color en la piel, especialmente cerca de los tobillos

Dolor, pesadez o cansancio en las piernas

Venas varicosas visibles o prominentes

Diferencias notorias entre una pierna y otra

“Cuando hay una diferencia visible entre las piernas, este puede ser un indicador de un problema de salud”, explicó Vasagar.

Además, si las marcas se vuelven más profundas o no desaparecen con el tiempo, podrían estar asociadas a condiciones más complejas, como problemas venosos, renales o incluso cardíacos.



Problemas circulatorios y cómo prevenirlas

Existe la creencia de que estas marcas siempre están relacionadas con trombosis, pero no es así. Según Tejer, los coágulos suelen presentar síntomas más claros como dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón considerable.

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Para prevenir estas marcas y cuidar la salud de las piernas, los expertos recomiendan adoptar hábitos sencillos:



Mantener una buena hidratación

Reducir el consumo de sal

Hacer pausas activas cada dos horas

Elevar las piernas al descansar

Usar medias cómodas o de compresión si es necesario

“Las mejores medias son aquellas que resultan confortables y se ajustan bien”, concluyó Tejer.