Advierten sobre marcas de medias en las piernas: cuidado con estas señales de alarma

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En la mayoría de los casos, las marcas que dejan las medias en las piernas pueden ser algo común y, en la mayoría de las ocasiones, no representan ningún problema de salud. Sin embargo, algunos especialistas han advertido que existen señales que no se pueden dejar pasar por alto, especialmente cuando están acompañadas de otros síntomas que pueden alertar sobre afecciones circulatorias o incluso retenciones de líquidos.
Normalmente, estas marcas suelen estar relacionadas con factores simples. La presión de la prenda, pasar horas sentado o de pie, la deshidratación o incluso una dieta alta en sal pueden provocar que la piel quede marcada.
Ante ello, la cirujana vascular Katherine Tejer reveló que este fenómeno es frecuente entre personas con jornadas laborales prolongadas en la misma posición. “La acumulación de sangre en las extremidades favorece la aparición de estas marcas”, señaló.
Por su parte, la médica Brintha Vasagar agregó que incluso quienes se mueven constantemente pueden notarlas si usan medias demasiado ajustadas. “La deshidratación también influye, porque facilita la retención de líquidos”, advirtió.
Aunque la mayoría de los casos son inofensivos, hay señales que no deben ignorarse. Según los especialistas, se debe consultar al médico en el caso de que aparezcan estos síntomas como:
“Cuando hay una diferencia visible entre las piernas, este puede ser un indicador de un problema de salud”, explicó Vasagar.
Además, si las marcas se vuelven más profundas o no desaparecen con el tiempo, podrían estar asociadas a condiciones más complejas, como problemas venosos, renales o incluso cardíacos.
Existe la creencia de que estas marcas siempre están relacionadas con trombosis, pero no es así. Según Tejer, los coágulos suelen presentar síntomas más claros como dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón considerable.
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Para prevenir estas marcas y cuidar la salud de las piernas, los expertos recomiendan adoptar hábitos sencillos:
“Las mejores medias son aquellas que resultan confortables y se ajustan bien”, concluyó Tejer.