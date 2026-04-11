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Blu Radio  / Salud  / Advierten sobre marcas de medias en las piernas: cuidado con estas señales de alarma

Advierten sobre marcas de medias en las piernas: cuidado con estas señales de alarma

Marcas de medias en las piernas suelen ser normales, pero ciertos síntomas podrían alertar sobre problemas circulatorios o retención de líquidos.

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