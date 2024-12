¿Alternativas libres de humo sí o no? estos son los mitos y verdades sobre esta tendencia en aumento

En la actualidad, vivimos inmersos en un océano de información que, lejos de aclarar dudas, muchas veces las incrementa. Este fenómeno es especialmente evidente en temas sensibles como el de los dispositivos libres de humo, utilizados por fumadores adultos como una alternativa al consumo tradicional de cigarrillos.

Aunque dejar por completo el tabaco y la nicotina sigue siendo la mejor elección para la salud de un fumador, no todos logran dar ese paso. Sin embargo, los avances tecnológicos han dado lugar a dispositivos como las alternativas libres de humo, que ofrecen una alternativa con menor exposición a sustancias tóxicas, en comparación con los cigarrillos tradicionales, aunque no son completamente inofensivos ya que contienen sus propios químicos peligrosos para la salud.

Sin embargo, muchas personas creen que los dispositivos libres de humo son igual o más dañinos que los cigarrillos convencionales y es que, los estudios aún se encuentran determinando muchos de los efectos de las alternativas libres de humo.

Además de los prejuicios, también existe una falta de comprensión sobre el objetivo de estas tecnologías. Los productos libres de humo no están diseñados para promover el uso de la nicotina, sino para ofrecer una opción menos dañina a aquellos que no logran dejar de fumar. Sin embargo, es fundamental aclarar que no están exentos de riesgos, por lo que la meta final siempre debe ser abandonar el consumo de nicotina por completo.

Por otra parte, las campañas educativas, basadas en evidencia científica, pueden contribuir a aclarar los mitos y facilitar que los fumadores tomen decisiones más saludables. En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿Qué tanto sabemos realmente sobre los dispositivos libres de humo? Abordar esta cuestión desde la reflexión y el pensamiento crítico permite derribar barreras de desinformación y acercar a más personas hacia un camino libre de tabaco.

A continuación ponemos los mitos y las verdades que se dan alrededor de las alternativas libres de humo, según Coltabaco.

Mito: "La nicotina es el componente más dañino a la hora de fumar".

Realidad: La combustión es el proceso más dañino a la hora de fumar. Si bien la nicotina es adictiva, el humo producido por la combustión es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Mito: "Las alternativas libres de humo son iguales que fumar cigarrillos."

Realidad: Dejar de fumar es lo mejor, pero las alternativas libres de humo son una mejor opción que seguir fumando, única y exclusivamente para adultos fumadores, ya que no producen el característico humo dañino de los cigarrillos convencionales. Cuando no hay humo, los niveles de sustancias químicas perjudiciales pueden reducirse considerablemente.

Mito: "Los productos de tabaco y nicotina son todos iguales."

Realidad: Los productos que queman tabaco y crean humo pueden ser mucho más dañinos que las alternativas que entregan nicotina sin humo.

Mito: "No existen mejores alternativas al fumar."

Realidad: Sí existen mejores alternativas. Como su nombre lo indica, las alternativas libres de humo pueden emitir significativamente menos y menores niveles de sustancias químicas perjudiciales en comparación con los cigarrillos tradicionales. Por ende, esto las convierte en una mejor opción para los adultos que no dejan de fumar.

Según Coltabaco, "los productos libres de humo entregan nicotina sin combustión, lo que significa que no producen humo y pueden contener niveles promedio mucho más bajos de sustancias químicas perjudiciales que los cigarrillos. Esto los convierte en una mejor opción solo para los adultos que no pueden dejar de fumar".

Cuando se trata de avances en ciencia, tecnología y tabaco, la información correcta puede hacer una gran diferencia.