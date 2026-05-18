Así será la desinfección profunda del Hondius tras brote de hantavirus

Trajes integrales, foco absoluto en los conductos de ventilación y toneladas de textiles destinados a la basura: así es la compleja operación para desinfectar un barco como el MV Hondius, el crucero bajo vigilancia sanitaria por un brote de hantavirus, que ha atracado este lunes en el Puerto de Róterdam, en Países Bajos.

La limpieza de un barco de estas dimensiones con un brote de hantavirus no se parece a una desinfección convencional y requerirá un trabajo minucioso para transformar este hotel flotante en un entorno biológicamente seguro.

"Todo depende de las instrucciones de las autoridades", señala a EFE Richard Evertsen, técnico especialista en descontaminación marítima y control de plagas de Gorilla Group, unas de las empresas que se ha ofrecido para desinfectar y limpiar el Hondius.

Antes, Evertsen participó en la desinfección de barcos afectados por norovirus, un patógeno relativamente frecuente en estas embarcaciones.



El norovirus puede permanecer meses en una superficie y los técnicos recorren el interior del barco nebulizando desinfectantes, lo que "es muy duro y poco saludable", apunta.

A la caza de roedores

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Pero el hantavirus, añade, introduce otro elemento crítico: el polvo contaminado por excrementos de roedores.

Antes de empezar a limpiar, hay que averiguar el origen de la contaminación: en el caso del hantavirus, transmitido habitualmente por roedores, hay que buscar primero rastros de animales en las zonas técnicas, cocinas y almacenes del barco.

"La expectativa es que no haya roedores, hasta ahora no se ha detectado ningún indicio de ellos en el barco. Pero, si los hubiera, existen procedimientos especiales para limpiar cualquier zona en la que hayan estado o excremento que hayan dejado", explicó Tjalling Leenstra, coordinador del departamento de enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública (RIVM).

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha rebajado la hipótesis de que hubiera roedores dentro del barco y considera más probable que los primeros pasajeros infectados contrajeran el virus antes de embarcar en Argentina el 1 de abril para la ruta por la Antártida y el Atlántico Sur.

Una vez descartada o controlada la presencia de animales, comienza la descontaminación propiamente dicha, y todo el material textil susceptible de haber estado expuesto al virus -sábanas, cortinas, mantas o colchones- podría retirarse y destruirse, advierte Evertsen.

Sistema de ventilación

Leenstra recuerda que, antes de limpiar, "se llevarán a cabo muestras ambientales para comprobar dónde está el virus, en qué superficies, y también si continúa activo".

Después llega la fase de limpieza, que deberá ser manual y evitando aspiradores convencionales para no dispersar partículas virales microscópicas, si las hubiera.

"Hay que cubrir literalmente cada centímetro cuadrado", señala Evertsen.

Para la descontaminación se utilizan productos industriales convencionales combinados con desinfectantes virucidas y productos a base de peróxido.

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Mantener la humedad es clave en el proceso: "No puedes barrer ni limpiar en seco", explica el técnico, que insiste en evitar que el polvo infectado se disperse en forma de aerosoles invisibles.

El sistema de ventilación representa uno de los mayores desafíos, dice, puesto que el hantavirus puede permanecer en polvo contaminado acumulado en los conductos, por lo que los técnicos deben humedecerlos y desinfectarlos antes de limpiar.

Trajes desechables

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Los trabajadores encargados de las tareas de desinfección de un barco así usan monos integrales, guantes, gafas de protección y respiradores de cara completa.

Todo el material desechable se elimina inmediatamente, y las botas y los respiradores reutilizables se desinfectan diariamente.

"La prioridad absoluta es que la gente que entra al barco salga sana y salva", subraya.

La limpieza se supervisará mediante pruebas rápidas para detectar restos orgánicos y análisis microbiológicos de laboratorio para buscar bacterias o virus.

Aun así, Evertsen admite que garantizar una desinfección "al 100 %" es prácticamente imposible: "Lo importante es reducir el riesgo al máximo".

"Siempre puede quedar algún rincón sin tratar", reconoce este técnico, que ironiza con que "para garantizar algo así habría que hundir el barco entero en un mar de desinfectante".

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El coste económico, no desglosado por las autoridades, podría superar los 300.000 euros (limpieza básica), aunque la factura puede alcanzar el millón si la contaminación es alta o las autoridades sanitarias exigen protocolos más estrictos.

En un barco afectado por un virus, limpiar no basta: hay que descontaminar cada rincón antes de volver a abrir sus cubiertas a sus futuros pasajeros.