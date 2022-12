Bailarina cucuteña radicada en China regresará a Colombia ante alerta por coronavirus

Después de que todas sus presentaciones como bailarina en China fueran canceladas y finalmente perdiera su trabajo por permanecer encerrada en casa, la joven cucuteña, Carolina Ariza logró conseguir los tiquetes para retornar a Colombia y escapar del coronavirus.

"Llevaba seis meses como bailarina en la ciudad de Changchún, pero con el coronavirus me tocó estar encerrada las 24 horas del día y por eso decidí regresarme, porque ya no tenía sustento económico. Gracias a Dios voy de retorno y me encuentro sana y salva, no tengo fiebre ni ningún otro síntoma del coronavirus", Carolina Ariza, cucuteña.

#Video Carolina Ariza, bailarina cucuteña radicada en China, ya va de regreso a Colombia ante alerta del coronavirus. Sus presentaciones como bailarina fueran canceladas y perdió su trabajo por permanecer encerrada en casa. #VocesySonidos pic.twitter.com/NtGwiifTgM — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) February 2, 2020

Esta mujer contó que los tapabocas, el alcohol y el gel antibacterial se encuentran escasos en Changchún.

"La gente que se está muriendo en las calles de China por coronavirus y que lo hemos visto en redes sociales muy posiblemente se contagiaron a raíz de que ya no se encuentra lo básico, como un tapabocas o alcohol,

entonces se torna complicado evitar que se propague esta enfermedad", Carolina Ariza.

La cucuteña señaló que salir a comprar alimentos era casi imposible, pues muchos de los supermercados tenían cerradas sus puertas.

"Para salir a la calle tiene que ser en carro particular y una vez se llega a casa toca quitarse la ropa y lavarla con agua caliente. Además de que otra de las recomendaciones es tomar mucha vitamina c. El problema es que uno sale y a veces los sitios están cerrados,

entonces tocaba hacer rendir la comida para varios días" contó Ariza.

La joven estará en Cúcuta y continuará construyendo su carrera como artista. Así como ella, otros 200 bailarines de diferentes ciudades de Colombia que se encuentran en Asia están a la espera de poder encontrar un apoyo económico para retornar.

