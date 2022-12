Bogotá tendría modelo de alternancia para reactivación económica desde septiembre

Durante una entrevista en Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reconfirmó que luego de agosto no se contempla un modelo de cuarentenas estrictas sectorizadas para la ciudad, sino que se implementarían medidas sanitarias tendientes a mantener controlada la velocidad de contagio, pero que contemple también la reactivación económica.

Vea también: Por ahora no tenemos prevista una nueva cuarentena en Bogotá: Claudia López

Publicidad

“El problema es que los economistas tienen un modelado sobre la pandemia y los epidemiólogos tienen otro modelado. En Bogotá vamos a crear un solo modelado”, reveló Claudia López, quien adelantó que serán medidas que irán desde septiembre hasta diciembre, dependiendo, eso sí, del comportamiento de la pandemia.

“El reto es lograr que no mas de cuatro millones de personas interactúen al día en la ciudad, no siete millones porque se nos disparan los contagios, por eso no tendremos una reapertura total, de toda la ciudad y de todos los sectores”, explicó López, al señalar que la reapertura que “ordenó el Presidente Duque, y los días sin IVA”, entre otros, hicieron que millones de personas salieran “y hoy estamos pagando las consecuencias”.

En Noticias Caracol la alcaldesa reveló, por tanto, que se está pensando en un modelo de alternancia en la reactivación económica de la ciudad , que por turnos permita que funcionen distintos sectores pero no de manera simultánea, con lo que se garantizaría así mismo que la circulación de la ciudadanía se mantenga controlada.

Publicidad

En un ejemplo, la alcaldesa reveló que para los restaurantes “una opción (que se analiza) es que cerremos y peatonalicemos unas calles, así, durante cuatro días a la semana podrán trabajar como hoy en domicilios y para recoger, y tres días a la semana abrirán en espacios abiertos” y con control epidemiológico.

En ese modelo también, reveló la alcaldesa, se priorizará el regreso de niños y jóvenes al colegio “en el modelo de alternancia que ha propuesto el Ministerio de Salud, sobre todo con aquellos que no tienen computador. Será nuestra gran prioridad de aquí a diciembre, ellos (los menores) han hecho un gran esfuerzo” en esta pandemia, señaló la alcaldesa López en Noticias Caracol.

Publicidad

Incluso, comentó la alcaldesa, se contempla la posibilidad de activar jornadas de 24 horas para la actividad comercial y social en la ciudad, también por sectores económicos, que le permitan a las empresas reactivarse pero de manera controlada.

El piloto de reapertura del aeropuerto El Dorado se daría en septiembre, según reveló la alcaldesa.

“La idea es no tener decretos cada 15 días, por eso queremos trabajar por un solo modelo, (que reúna recomendaciones epidemiológicas y económicas) que nos permita trabajar a no mas de cuatro millones de personas al día, con prioridad por la educación de niños y jóvenes, y darle a la ciudad la certeza de unas reglas con las que va a operar de aquí a diciembre”, puntualizó la alcaldesa.

Publicidad

Publicidad