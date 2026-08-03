Confirman dos muertos en Michigan por ciclosporiasis

Las autoridades sanitarias de Michigan han confirmado el fallecimiento de dos personas vinculadas a un brote de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora. Según lo reportado originalmente por The New York Times, ambos pacientes presentaban condiciones de salud subyacentes críticas que, sumadas a la deshidratación severa causada por la infección, derivaron en un desenlace fatal.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una afección transmitida principalmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados por trazas de heces humanas. El síntoma más característico es una diarrea persistente que puede prolongarse desde unos pocos días hasta varias semanas. Aunque el tratamiento estándar suele ser la administración de antibióticos específicos, el cuadro clínico puede complicarse rápidamente en personas vulnerables.

Expertos en seguridad alimentaria, como Matthew Moore de la Universidad de Massachusetts Amherst, señalan que si bien las muertes por este parásito son inusuales en territorio estadounidense, el desgaste físico generado por periodos prolongados de diarrea representa un riesgo significativo para ancianos, mujeres embarazadas, niños y pacientes inmunodeprimidos.



Infografia medica que detalla las caracteristicas, sintomas, metodos de diagnostico y prevencion de la infeccion por Cyclospora cayetanensis. FOTO: Universidad Nacional Autónoma de México

Un brote sin precedentes en EE. UU.

El escenario actual marca el año con mayor registro de casos de ciclosporiasis en la historia de Estados Unidos. Desde el pasado 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han contabilizado más de 18,000 infecciones confirmadas o bajo investigación distribuidas en 45 estados, con un saldo acumulado de 423 hospitalizaciones hasta la fecha.

Michigan se ha convertido en el epicentro de un brote regional que abarca nueve estados, el cual ha sido vinculado directamente con el consumo de lechuga tipo iceberg distribuida por la empresa Taylor Farms. En dicho estado, la cifra de afectados asciende a 11,234 personas, con 193 hospitalizaciones confirmadas.

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Pese a las cifras alarmantes, el Departamento de Salud de Michigan mantiene una postura de cauteloso optimismo ante una aparente desaceleración del brote. Tras alcanzar picos de 3,500 casos semanales durante la segunda mitad de julio, las estadísticas más recientes indican un descenso a poco más de 2,000 contagios.

"Tenemos una confianza creciente en que el brote está disminuyendo", afirmó Laina Stebbins, portavoz del departamento estatal de salud. No obstante, los especialistas advierten que, a nivel nacional, la situación es distinta. Todavía resulta prematuro determinar si el resto de los estados afectados seguirán la misma tendencia descendente observada en Michigan, por lo que la vigilancia epidemiológica permanece activa en todo el país.

