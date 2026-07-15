Continúa alerta en EE. UU. por parásito que causa diarrea explosiva: investigan más de 2.000 casos

Estados Unidos enfrenta un brote histórico de ciclosporiasis, una enfermedad causada por el parásito Cyclospora, que ya se ha extendido a más de la mitad del territorio nacional. Según reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la cifra de personas afectadas ha superado los niveles registrados el año pasado, consolidando al 2026 como el peor año en la historia del país respecto a este padecimiento.

Hasta el martes, se contabilizaron cerca de 7,000 casos en 34 estados. La enfermedad, caracterizada por causar cuadros severos de diarrea, ha generado una creciente incertidumbre entre los consumidores, quienes han recurrido a redes sociales en busca de orientación sobre qué alimentos evitar ante la falta de una confirmación definitiva sobre la fuente del brote por parte de las autoridades federales.

En el marco de las investigaciones, el foco se ha centrado en ciertos productos frescos y cadenas de restaurantes. Funcionarios de salud en Michigan han señalado que las investigaciones preliminares apuntan a la lechuga o las mezclas de verduras para ensaladas como posibles vehículos de transmisión del parásito, según informó la cadena PBS News.

Paralelamente, la cadena de comida rápida Taco Bell se encuentra bajo escrutinio. las autoridades investigan un posible vínculo entre el brote y la cadena, la cual ha optado por retirar ciertos ingredientes de sus establecimientos como una medida de precaución mientras las pesquisas continúan. TMZ reportó que la cadena enfrenta una investigación formal ante la sospecha de su implicación en la propagación del parásito a nivel nacional.



La complejidad de rastrear el origen de la Cyclospora ha dificultado las labores de los CDC. Especialistas han destacado que este parásito, que suele encontrarse en productos frescos, es notoriamente difícil de identificar en la cadena de suministro alimentario. Además, The New York Times señaló que las investigaciones se han visto obstaculizadas por recortes en los fondos destinados a las agencias de salud pública.

Ante este panorama, los médicos han recomendado a la población mantenerse informada y extremar precauciones al consumir productos frescos o kits de comida preparados, los cuales han sido objeto de análisis por parte de expertos sobre sus riesgos potenciales en la actual temporada.

Las autoridades sanitarias continúan trabajando para confirmar la fuente exacta de la contaminación y frenar la expansión del brote. Mientras tanto, la recomendación principal para los ciudadanos es seguir las actualizaciones oficiales de los CDC y los departamentos de salud estatales para conocer qué productos podrían estar vinculados a los casos confirmados en sus respectivas localidades.