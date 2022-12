Cartagena inicia reapertura de hoteles y comercio al por menor en septiembre

Cartagena se alista para el aislamiento selectivo, la nueva fase en la que entra el país a partir del primero de septiembre, y por supuesto también para la reactivación gradual de varios sectores de su economía.

El alcalde William Dau anunció que en esta nueva etapa se reactivaran hoteles, moteles, comercio al por menor, canchas de tenis y golf y hasta las prácticas deportivas en aguas profundas, esta última pendiente de la aprobación del Ministerio del Interior.

“Los moteles y hoteles están incluidos en los pilotos que no arrancarán el 1 de septiembre, pero sí a los pocos días, hacemos la aclaración que eso solo es para los urbanos. No vamos a incluir hoteles y moteles que están en la zona insular, por la fragilidad de la población en las islas de Cartagena, no podemos exponerlos a ellos, a los nativos, al contagio del coronavirus”, precisó el mandatario cartagenero.

El alcalde también se refirió a la reapertura de iglesias, que viene siendo solicitada insistentemente por líderes religiosos, y aseguró que este es un tema de “más cuidado” por el alto riesgo de contagio.

Sobre la reapertura del comercio al por menor y bienes y servicios no esencialesporque representa abrir por completo

la economía al público en general.

Dijo también le preocupa el aislamiento selectivo porque representa más gente en las calles.

“Toca hilar muy delgado para ver cómo se compaginan los factores que entran en la mezcla de controlar la COVID -19, porque en un lado se abren más sectores de la economía, y por otro se acabaría el pico y cédula y habrá más gente en la calle, y se tiene que ver como coordinar para que no se presente un rebrote”, puntualizó el mandatario, al tiempo que hizo una invitación al autocuidado con responsabilidad.

“Ahora es cuando se hace realmente importante el autocuidado, porque se nos puede disparar el COVID-19, y nuevamente todo el mundo para su casa”, dijo.

Ya hay 220 restaurantes que pasaron primer filtro para piloto de reapertura

Otro de los sectores que se reactivará en septiembre en Cartagena es de los restaurantes. Según dio a conocer la asesora para la reactivación económica, María Claudia Peñas, tras un primer filtro 220 restaurantes fueron aprobados, y se inició la etapa de verificación de documentos.

“En este momento nos encontramos revisando varios documentos para pasar a un segundo filtro, y verificación en espacios físicos. Estos restaurantes solo podrán operar en terrazas, plazas, antejardines, y deberán cumplir varias solicitudes que hizo nuestra autoridad sanitaria”, explicó.

Entre las restricciones que se aplicarán en los restaurantes que participarán de este piloto, se encuentran el ingreso solo con reserva previa y máximo cuatro personas por mesa.

