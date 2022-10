Colombiana en Nepal pide ayuda para regresar al país en un vuelo humanitario

En medio de la difícil situación que viven cientos de colombianos en el mundo por cuenta del cierre de fronteras en la mayoría de los países, los vuelos humanitarios y de repatriación se han convertido en una luz de esperanza durante la pandemia de coronavirus. No obstante, para muchos también se volvieron un dolor de cabeza.

Laura Sofía Chacón es una caleña de 34 años que desde diciembre se fue a India para estudiar inglés, en compañía de su pareja. Lo que no se esperaban era quedar atrapados en otro país por cuenta de una pandemia.

Publicidad

En conversación con BLU Radio, Laura Chacón relató el drama que viven al menos 100 colombianos en la India, en medio del constante pedido que le hacen al Gobierno por ayudas en medio de la situación que viven, al quedar varados en otro país.

Ahora en Nepal, en medio de un viaje que hizo junto a su pareja para poder regresar en al menos 15 días a India para renovar la visa, quedaron atrapados por la pandemia que provocó el cierre de fronteras en esos países, desde entonces inició la travesía para pedir ayuda y regresar a Colombia.

“Estando en Nepal, la OMS declaró pandemia y ambos países cerraron sus fronteras, por lo tanto nos quedamos atrapados sin poder regresar a la India. Estando aquí tuvimos comunicación con el cónsul de Colombia, nos vincularon en una base de datos, nos tocó renovar la visa para poder estar más tiempo en Nepal. Por Facebook encontramos un grupo que se llama ‘Colombianos en la India’, para saber si estaban viviendo una situación igual a la de nosotros”, relató.

Publicidad

Desde que iniciaron conversación con los demás colombianos, iniciaron movilización en redes para darle a conocer al Gobierno Nacional la situación que estaban viviendo, sobre todo por el “terrible crecimiento” de xenofobia que se estaba presentando.

“El viernes pasado nos llegó un correo, solo a algunas personas, nos catalogan por urgencia, situación o condición de vulnerabilidad, diciendo que ya hay una gestión con una aerolínea de Indonesia para hacer la repatriación, este no es un vuelo humanitario sino de repatriación. Es un chárter, no es comercial, pero tampoco humanitario”, explicó.

Publicidad

El vuelo de repatriación, según contó no es humanitario porque la embajada les dio a conocer que tendrían que pagar 2.700 dólares (más de 10 millones de pesos) por persona para acceder a una silla.

“Nos quedamos asombrados porque el precio del vuelo es muy alto, aunque las embajadas mencionan que fue lo mejor que pudieron gestionar en cuanto a precios, pero muchas personas dijeron que no podían acceder a ese vuelo y otras tantas están con sus familias tratando de conseguir el dinero”, comentó.

“Muchas de las personas que estamos acá ya de antemano habíamos solicitado ayudas para hospedaje y alimentación, algo que a casi nadie le ha llegado, por no decir a nadie. Nos pidieron unos requisitos y, a pesar de que algunos sí los recogieron, aún no les ha llegado la ayuda”, añadió.

La difícil situación y falta de recursos para acceder al vuelo humanitario de algunos los movilizó a realizar una campaña de recaudación de fondos a través de Vaki, donde todas las personas que deseen aportar pueden hacerlo desde $9.000.

Publicidad

“Somos más de 130 colombianos varados en la India, nuestro miembro más joven tiene cuatro meses y nuestro miembro más adulto tiene 79 años. Todos viajamos con el sueño de aprender de este increíble país, su cultura y crecer profesionalmente, desafortunadamente, debido a la pandemia de COVID-19, no pudimos regresar a casa y nuestros planes cambiaron drásticamente. COVID-19 no solo nos ha mantenido alejados de nuestros hijos, padres y socios, sino que también ha afectado nuestra economía. Muchos de nosotros no tenemos acceso a alimentos, refugio o un simple vaso de agua”, es la descripción con la que el grupo busca recoger dinero para que la mayor cantidad de colombianos puedan regresar al país.

El vuelo gestionado por la embajada sale de Melbourne, Australia, el 13 de mayo, son en total dos viajes programados,

pero solo uno de estos pasará por India para recoger a los colombianos que logren recaudar el dinero.

Vea aquí: Hay mucho miedo: médica colombiana que ve a los ojos a la muerte por COVID-19

Publicidad

“Vaki es para las personas que digan sí al vuelo y se pueda repartir entre el grupo, hasta ahora han dicho sí 25 personas, los demás están esperando ver si pueden recolectar con sus familias”, añadió.

Por ahora, Laura Chacón, al igual que los demás colombianos, están a la espera de alcanzar el mayor monto de dinero posible, pero a la vez están realizando actividades y recaudando fondos con sus familiares y amigos para poder regresar al país en el vuelo del próximo 13 de mayo.

Publicidad

Publicidad

Si desea aportar con el recaudo de dinero para los colombianos varados en India, puede ingresar aquí .

Publicidad