¿Cuál es la información clave que se debe tener sobre el coronavirus?

En entrevista con Sala de Prensa BLU, dos expertos entregaron un completo análisis sobre la información clave que se debe tener en medio de la alerta máxima que vive actualmente el mundo frente al coronavirus.

La epidemióloga Adriana Jiménez y el neumólogo Fabio Barón explicaron qué síntomas tienen las personas contagiadas, cómo actuar en el momento en que se presenten casos en Colombia y cuáles son las precauciones que se deben tener con el COVID-19.

El neumólogo Fabio Barón recalcó que, al ser un virus que cada vez llega a más países, “es poco probable que no llegue a Colombia”. No obstante, recordó que no es motivo de alarma, pues “todo va en la prevención".

"La tasa de mortalidad está entre 2 y 3%. Es un virus de corto tiempo que se destruye muy fácil", explicó la epidemióloga. Sin embargo, dio un parte de tranquilidad, pues con la llegada del verano, la enfermedad empezaría a bajar su número de contagios.

“Nosotros esperamos que a medida que nos acerquemos al verano y la temperatura empiece a subir, el virus tenga contención”, dijo.

Escuche aquí la entrevista completa con la epidemióloga Adriana Jiménez y el neumólogo Fabio Barón en Sala de Prensa BLU:

