Denuncian que EPS Salud Total no garantiza UCI para paciente con posible COVID-19

Se trata de una mujer que completa más de una semana en la clínica San José de Barrancabermeja a la espera de una cama UCI.

La paciente de la EPS Salud Total, permanece en delicado estado de salud y según contó su esposo es un posible caso de COVID-19.

Publicidad

“Ella está muy delicada, me dicen los médicos que es un posible caso de coronavirus, pero los resultados de la prueba no han llegado aún. Necesita una UCI de carácter urgente y no hay en Colombia es lo que me dice la clínica”, contó el esposo de la mujer.

Lea también: Denuncian a EPS por falta de UCI para pacientes COVID-19 en Barrancabermeja

Por eso pide ayuda a las autoridades, pues teme que su esposa fallezca sin recibir la atención adecuada que requiere.

El secretario de Salud de Barrancabermeja, Luis Fernando Castro, confirmó que se llamó la atención de la EPS Salud Total para que garantice la contratación con una IPS que tenga disponibilidad de UCI.

Publicidad

“Ya a pesar del reiterado llamado la EPS Salud Total ésta se excusa de que no ha podido ubicar a la paciente, pero también las EPS en conformidad con el artículo 14 de la ley 1122 de 2007 tiene a su cargo la obligación indelegable del aseguramiento en salud y no pueden delegarnos a los entes territoriales la responsabilidad de ubicar a sus afiliados, ellos tienen que asumir la competencia y la responsabilidad”, explicó el funcionario.

También manifestó que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Salud con el fin de que se tomen las medidas correctivas del caso y se garantice lo antes posible la UCI para la paciente.

Publicidad

Realizamos control político sobre las desventajas de la red pública hospitalaria del Regional del Magdalena Medio, Regional de Vélez y el Hospital Universitario de Santander, las problemáticas en la contratación tercerizada y los recursos entregados para combatir el Covid-19. pic.twitter.com/OjB8jBoB3f — Asamblea Santander (@asambleastder) June 19, 2020