Denuncian que Medimás no permite el traslado de pacientes a otras EPS

El defensor de los pacientes de Medimás, Luis Carlos Giraldo, denunció en BLU Radio que la EPS le negó el traslado a otra Entidad Prestadora de Servicio y que casos como el de él son muchos en la actualidad.



Giraldo explicó que, con esta medida, la EPS que reemplazó a Cafesalud busca evitar una “estampida” de usuarios hacia otras empresas.



“En el comunicado que me envía la EPS en el que rechaza el traslado me dice que es el Fosyga el que hace el rechazo porque dice que ya Medimás me tomó como paciente”, manifestó.



Agregó que la cantidad de pacientes de alto costo que quieren cambiarse de EPS es muy grande.



“En redes sociales hay una tendencia #YoMeVoyDeMedimás en la que nos están enviando reportes de personas que no se han podido trasladas o que han hecho solicitud o se las han negado”, enfatizó.



De otro lado, el exministro Jaime Arias, director de Acemi, el gremio que agrupa las EPS, dijo que una estampida de usuarios hacia otras empresas traería consecuencias graves.

“Esto puede ser grave para los pacientes de Medimás que se trasladen porque las otras EPS no están en la capacidad de asumir estos pacientes. Cada EPS tiene sus recursos, sus planes de trabajo y una población adicional habría que hacer un nuevo plan y nuevos servicios por lo que se entraría a una situación parecida a la de Medimás”, puntualizó.



