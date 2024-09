Descubren MAL, un nuevo tipo de sangre que podría cambiar muchas vidas

Tras medio siglo de incertidumbre, un equipo de investigadores del Servicio Nacional de Sangre y Trasplante del Reino Unido (NHS Blood and Transplant) identificó un nuevo grupo sanguíneo denominado MAL. Este descubrimiento no solo es un hito en la medicina transfusional, sino que también abre la puerta a nuevos tratamientos para pacientes que presentan enfermedades raras asociadas con este tipo de sangre.

¿Qué es el grupo sanguíneo MAL y su relación con AnWj?

El grupo sanguíneo MAL está relacionado con la rareza genética del antígeno AnWj, un marcador sanguíneo que durante años ha desconcertado a la comunidad científica. El 99,9% de la población mundial es AnWj positivo, pero en casos extremadamente raros, algunas personas pueden ser AnWj negativo, lo que está asociado con afecciones hematológicas graves, como ciertos tipos de cáncer.

Los estudios recientes han demostrado que el grupo sanguíneo MAL juega un papel fundamental en la identificación de pacientes con AnWj negativo. Estas personas pueden experimentar reacciones adversas severas ante transfusiones de sangre de donantes AnWj positivos. Por ello, la identificación de este grupo sanguíneo ha sido crítica para prevenir complicaciones en procedimientos médicos.

El misterio genético detrás de AnWj y MAL

Desde la década de 1970, los investigadores han intentado comprender el origen del antígeno AnWj. Sin embargo, no fue hasta 2024 que los avances en secuenciación genética permitieron descifrar este misterio. El estudio, publicado en la revista Blood, reveló que la mutación en el gen MAL es responsable de la ausencia del antígeno AnWj en ciertas personas.

Mediante la secuenciación del exoma, un método avanzado de análisis genético, los científicos identificaron que la ausencia de AnWj se debe a la deleción homocigota de una secuencia de ADN en el gen MAL. Esta rara mutación fue encontrada en una familia israelí, cuyos miembros presentaban AnWj negativo. Este descubrimiento ha permitido no solo identificar esta anomalía, sino también desarrollar pruebas genéticas para su detección temprana.

Nuevas herramientas diagnósticas gracias al descubrimiento de MAL

El hallazgo del grupo sanguíneo MAL ha revolucionado la medicina transfusional. Gracias a este avance, se han podido desarrollar pruebas genotípicas que permiten identificar tanto a donantes como a receptores con AnWj negativo. Este desarrollo es crucial para evitar complicaciones graves en transfusiones, ya que ahora los pacientes que presentan este tipo de sangre pueden recibir un tratamiento más personalizado y seguro.

Además, se ha logrado manipular la expresión genética en células sanguíneas para confirmar la identidad del grupo MAL, lo que ha proporcionado una nueva forma de validar la existencia de este tipo sanguíneo.

MAL y su impacto en el futuro de la medicina transfusional

El descubrimiento de MAL tiene profundas implicaciones para la medicina personalizada. Ahora, los profesionales médicos pueden identificar con mayor precisión a pacientes que presentan AnWj negativo y garantizar que reciban transfusiones compatibles. Este avance también abre nuevas líneas de investigación sobre el papel de la proteína MAL en los glóbulos rojos, una proteína hasta ahora poco estudiada.

El profesor Ash Toye, quien ha liderado gran parte de la investigación, destacó la importancia de este descubrimiento para mejorar la atención médica de pacientes con enfermedades raras. "Este desarrollo ayudará a identificar a donantes poco comunes y garantizará transfusiones seguras para estos pacientes en el futuro", comentó Toye.

Los desafíos y logros de un descubrimiento histórico

El camino hacia el descubrimiento de MAL no ha sido sencillo. La científica principal Louise Tilley, quien ha trabajado durante más de dos décadas en resolver el misterio de AnWj, describió este hallazgo como un "gran logro" para la ciencia médica. Sin la ayuda de herramientas avanzadas como la secuenciación del exoma, este descubrimiento no habría sido posible, ya que la proteína MAL no era un candidato obvio en los glóbulos rojos.

El doctor Tim Satchwell, otro de los participantes en el estudio, subrayó lo compleja que es la identificación de la proteína MAL debido a su pequeño tamaño y a sus características poco comunes. "La colaboración entre investigadores y la participación de pacientes fue crucial para lograr este avance", afirmó Satchwell.

