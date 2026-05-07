Día de la masturbación: claves para entender el placer desde el cuerpo y la mente

En el marco del Día Mundial de la Masturbación, expertos en salud sexual insisten en la necesidad de transformar la manera en que se habla sobre el placer y el autoconocimiento corporal. Aunque durante años la masturbación se entendió únicamente como una práctica ligada a los genitales, hoy distintas voces médicas y científicas señalan que el placer humano es una experiencia mucho más compleja, en la que participan el cuerpo, la mente y las emociones.

Desde Profamilia explicaron que esta fecha representa una oportunidad para derribar mitos y abrir conversaciones basadas en información científica y libre de prejuicios. Según la organización, el placer no depende exclusivamente de una zona específica del cuerpo, sino que puede construirse a través de diferentes estímulos, sensaciones y formas de conexión personal.

Uno de los principales puntos que destacan los especialistas es que el cerebro juega un papel fundamental en la sexualidad. La doctora Tatiana Gómez aseguró que el deseo y la excitación comienzan mucho antes del contacto físico. Pensamientos, emociones, fantasías y contextos seguros pueden influir directamente en la manera en que cada persona experimenta el placer.

Foto: Pexels.

De acuerdo con la experta, factores como la iluminación, la música, el ambiente o incluso el estado emocional pueden hacer parte de una experiencia sexual más consciente. “El placer también se aprende y se construye”, explican desde la entidad, al señalar que el autoconocimiento permite identificar qué situaciones generan comodidad, interés o conexión emocional.



Otro aspecto que llama la atención es la invitación a explorar el cuerpo más allá de los genitales. La piel, al ser el órgano más grande del cuerpo humano, contiene múltiples terminaciones nerviosas capaces de producir sensaciones placenteras. Zonas como el cuello, la espalda, las manos, detrás de las orejas o la parte interna de las piernas pueden convertirse en fuentes de estimulación cuando existe una conexión mental y emocional.

Los expertos también recuerdan que no todas las experiencias generan placer inmediato y que eso hace parte de un proceso completamente normal. En algunos casos puede existir incomodidad, desconexión o simplemente ausencia de sensaciones. Reconocer límites, entender qué no resulta agradable y modificar las prácticas hace parte del cuidado personal y del descubrimiento del propio cuerpo.

Además, señalan que acudir a profesionales en sexología puede ser una herramienta útil para resolver dudas y acompañar procesos de autoconocimiento desde un enfoque de bienestar y salud sexual.

Publicidad

Finalmente, desde Profamilia recalcaron que hablar de masturbación no solo implica referirse al placer, sino también a la salud emocional y física. Entre los beneficios asociados a esta práctica se encuentran la reducción del estrés, la mejora del estado de ánimo y el fortalecimiento de la relación con el propio cuerpo.

La organización concluyó que promover conversaciones abiertas, informadas y responsables sobre sexualidad es clave para avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como en la construcción de una relación más sana con el cuerpo y el bienestar personal.