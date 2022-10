‘Dr. Muerte’ confiesa que paga coimas por medicamentos para practicar eutanasias

En los últimos años el médico Gustavo Quintana ha sido apodado como el ‘Doctor Muerte’, un apodo que se ganó luego de que, según sus propias cuentas, realizara 403 eutanasias en los últimos cinco años.

En entrevista con Mañanas BLU 10:30, Quintana confesó varias ilegalidades, como que paga coimas para obtener los medicamentos que usa en sus procedimientos, que las eutanasias pueden ser clandestinas y que incluso utiliza Potasio, pese a que el protocolo legal pide no usar esa sustancia por el grado de dolor que causa en los pacientes.

Sobre cuánto cuesta una eutanasia en Colombia, Quintana dijo que los medicamentos que emplea le cuestan cuatro millones de pesos. Este dinero, dijo, es para “las coimas que hay que darle a la persona que facilita los medicamentos”.

“La coima es, de hecho, el dinero que me piden para yo obtener los medicamentos”, reveló, al añadir que “es muy posible” que por los productos no se pague IVA, no se facture ni se reconozca en el sistema médico.

Respecto a si es cómplice de una ilegalidad, Quintana expresó que compra los medicamentos al precio que se los vendan. “¿Cuánto de ello va en coimas? No lo sé”, agregó.

De igual forma, dijo que “por ética”, no hablaría de los medicamentos que emplea, pero admitió que usa Potasio.

En el protocolo de eutanasia se inscriben algunos medicamentos y hasta se habla de no usar algunas sustancias, como el Potasio, pues causa mucho dolor, según advierte el propio Ministerio de Salud, que insiste en evitar su uso.

Pero Quintana no solo admitió que lo utiliza, sino que explicó cómo: “El Potasio no se puede usar solo, solamente se puede usar cuando hay una previa anestesia”, dijo.

Confesó que “también” compra ese medicamento pagando coimas y llamó a sus pacientes “a una desobediencia civil”, es decir, que se salten las vías legales y protocolos para acceder al procedimiento de eutanasia.

Sobre otros costos que cobra para practicar eutanasias, dijo que en cuanto a los honorarios que podría pedir “queda a la voluntad del paciente”.

“Hay pacientes que no han tenido ni un centavo para pagarme el procedimiento y perfectamente ellos tienen también derecho. Eso me permite decir que, más o menos, el 40 % de las eutanasias que yo he realizado han sido absolutamente gratuitas”, señaló.

Por otra parte, dijo que ha habido pacientes que le han “hecho donaciones hasta de 10 o 15 millones de pesos”, dinero que le “ha permitido hacer la eutanasia de, por lo menos, seis personas más que no tenían capacidad económica”.

Sobre el derecho a morir dignamente y procedimientos de la eutanasia intervinieron también Ana Isabel Gómez, profesora titular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y el doctor Juan Carlos Hernández, especialista en cuidados paliativos, quien opinó que “la eutanasia se ha trabajado desde la desinformación a la opinión pública”.