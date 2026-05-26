Ébola en RDC: herramienta interactiva monitorea casos, aislamiento y respuesta territorial

Con información oficial del “Rapport de Situation Ebola” del gobierno de la República Democrática del Congo, la epidemióloga Sol Silvana Zabala presentó una sala situacional interactiva en HTML sobre el brote de Ébola Bundibugyo 2026, con datos actualizados al 24 de mayo y publicados el 25 de mayo.

El micrositio recopila y organiza indicadores epidemiológicos, territorios afectados y acciones de respuesta frente a la emergencia sanitaria que atraviesa la RDC. Entre las cifras destacadas se reportan 101 casos confirmados, 10 muertes confirmadas, 906 casos sospechosos acumulados y 221 muertes sospechosas.

Además, la plataforma señala que actualmente hay 2.231 contactos listados bajo seguimiento epidemiológico y 133 personas hospitalizadas o en aislamiento preventivo.

La información está distribuida en pestañas temáticas sobre vigilancia, laboratorio, respuesta territorial, comunicación comunitaria y análisis de riesgo operativo en provincias como Ituri, Nord-Kivu y Sud-Kivu, donde se concentra la mayor carga del brote.



Uno de los apartados centrales del proyecto está dedicado a mujeres, niñas y servicios esenciales.

Allí, se advierte que durante los brotes de Ébola pueden aumentar los riesgos para mujeres y menores debido a labores de cuidado, acompañamiento de personas enfermas y dificultades para acceder a centros médicos.

El micrositio insiste en que una respuesta efectiva no debe enfocarse únicamente en cortar cadenas de transmisión, sino también en preservar servicios esenciales como controles prenatales, partos seguros, anticoncepción, atención posparto y atención frente a violencia basada en género.

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La autora explicó que el contenido quedó disponible públicamente en GitHub para que pueda ser reutilizado por instituciones, organizaciones y profesionales interesados en vigilancia epidemiológica, comunicación del riesgo y salud pública.

La sala situacional fue desarrollada como una herramienta de seguimiento y divulgación técnica para facilitar la comprensión del comportamiento del brote y las necesidades prioritarias de atención en las comunidades afectadas.