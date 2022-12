El 62% de colombianos pone en duda las cifras oficiales de COVID-19, dice encuesta

Una reciente encuesta destacó que solo el 19% de los colombianos confía en las cifras oficiales de contagios y muertos emitidas por el Ministerio de Salud sobre la pandemia del coronavirus.

Solo el 19% de los colombianos confía en las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud con respecto a los muertos y contagios que registran las autoridades a causa de la enfermedad del coronavirus, según una encuesta publicada este jueves.

La encuesta, desarrollada por el Observatorio Pulso del Consumidor de SINNETIC, con el apoyo de la Universidad del Rosario y El Tiempo, entrevistó cada mes del segundo trimestre a 680 personas de las principales ciudades del país, de las cuales, el 62% indicó que no confía en las cifras oficiales de la pandemia, mientras que solo el 19% afirmó que sí.

De acuerdo con la encuesta, los bajos niveles de confianza se dividen en dos razones: las políticas (68%) y la eficiencia del proceso y del sistema de salud (38%).

Según el epidemiólogo y profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Carlos Trillos, aunque las estadísticas sí se pueden ver afectadas por diferentes aspectos de la recolección de datos, las autoridades han “hecho un gran esfuerzo por publicar oportunamente cifras epidemiológicas confiables y completas de seguimiento de la pandemia, con calidad”.

La encuesta destacó además que a los colombianos les ha costado trabajo adaptarse a las medidas para prevenir la propagación del virus, aun meses después del aislamiento.

El no comer en las calles es el primer hábito al cual el 41% de los colombianos no han logrado adaptarse. En segundo lugar, se encuentra abstenerse del saludo de beso o estrechar la mano, con un 39% y las restricciones de viajes nacionales (38%).

“Esto puede deberse a un fenómeno conocido como fatiga de precaución, que se da con confinamientos estrictos por periodos prolongados de tiempo, por lo que es necesario hacer campañas de refuerzo para que la prevención no se descuide”, explicó Trillos.

El Ministerio de Salud ha reportado hasta el momento 286.020 contagios y 9.810 muertes por el coronavirus en el país.

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. Se identificó por primera vez en un brote en Wuhan, China, en diciembre pasado, y se ha extendido a cerca de 213 países y territorios.

La Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una pandemia global el 11 de marzo.

De más de 17,3 millones de casos que han sido confirmados, más de 10,8 millones se han recuperado, mientras que las muertes superan las 673 mil, según los datos recopilados por Worldometer, considerado uno de los mejores sitios web de referencia para seguir las estadísticas de la pandemia.

Las naciones donde más víctimas ha dejado el coronavirus son: Estados Unidos, con más de 154 mil; Brasil, con más de 90 mil; Reino Unido, con más de 45 mil; México, con más de 45 mil; India, con más de 35 mil; e Italia, con más de 35 mil muertos.

A pesar del creciente número de casos, la mayoría de las personas infectadas sufre sólo síntomas leves y se recupera.