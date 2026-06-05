El 91% de colombianos sufre problemas de la piel: expertos recomiendan cómo cuidarla

Según un estudio de la Asociación Colombiana de Dermatología (Asocolderma), aproximadamente el 91% de los habitantes reporta sufrir alguna afección en la piel. Entre estas, la xerosis o piel seca destaca como una de las condiciones más frecuentes, derivada principalmente de alteraciones en la barrera cutánea que impiden la retención adecuada de humedad.

A pesar de la alta prevalencia de estas condiciones, las estadísticas muestran una brecha en la atención profesional, ya que el 36% de los afectados nunca ha acudido a una consulta dermatológica. Esta falta de seguimiento especializado ocurre en un entorno donde factores externos como la contaminación y las variaciones climáticas, especialmente en ciudades de gran altitud como Bogotá, incrementan síntomas como la tirantez, la descamación y la irritación.

Factores que comprometen la barrera cutánea

La exposición constante a agentes externos y el uso de productos inadecuados vulneran la barrera protectora de la piel. Para contrarrestar estos efectos, especialistas recomiendan la adopción de hábitos que prioricen la reparación de la barrera cutánea. Una de las claves principales es la hidratación oportuna, sugiriendo la aplicación de cremas reparadoras inmediatamente después del baño para potenciar la absorción y mejorar la elasticidad de los tejidos.



Asimismo, es fundamental identificar y mitigar los factores que agravan la sequedad. El uso de agua a temperaturas muy elevadas y jabones agresivos puede intensificar la pérdida de lípidos naturales. En su lugar, se sugiere optar por soluciones suaves y productos que respeten el equilibrio fisiológico de la piel, evitando así daños acumulativos provocados por la polución ambiental.

Innovación científica y componentes clave

El avance en el cuidado corporal ha permitido el desarrollo de fórmulas que integran ciencia y eficacia. Actualmente, complejos que combinan ácido láctico y urea son reconocidos por su capacidad para potenciar la hidratación y restaurar la función de protección frente a agentes externos. Estas soluciones, respaldadas por la experiencia dermatológica, permiten que la piel se adapte mejor a las exigencias climáticas de cada temporada.