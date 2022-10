El conmovedor testimonio de médico que superó el COVID-19 y el H1N1 al tiempo

El director de la Clínica Oftalmológica del Caribe, Luis Escaf, se convirtió en uno de los colombianos que logró ganarle la batalla al coronavirus, pero su historia impactó a muchos porque, al mismo tiempo, este médico contrajo el H1N1 y tuvo que luchar con las dos enfermedades.

Según el profesional, este tipo de eventos no se producen con frecuencia, pero si suceden.

"No es frecuente, pero pueden coexistir. Posibilemente prima la agresividad del coronavirus y cuando me dieron tratamiento para uno se vio cubierto el otro", explicó Escaf en Meridiano BLU.

Sobre como contrajo el coronavirus, Luis Escaf dijo no tener certeza del momento exacto ya que desde el mes de enero estuvo viajando por varios países del mundo como Ecuador y Panamá. Además, tuvo contacto con un grupo de personas que regresaba de varios países de América Latina.

Además, el oftalmológo también realizó un congreso con personas de países como Portugal, España, Perú, Estados Unidos, entre otros. Según él, pudo contraer la enfermedad en ese tránsito.

"Después de que terminé el congreso me tomé un par de días libres, me quedé en mi casa y como el 12 o 14 de marzo comencé a sentir un poco de malestar de gripa, pero no le preste atención. Durante la semana del 25 de marzo se me subió mucho la fiebre, llamé a la Secretaría de Salud, me llegó el reporte tarde y salió la prueba negativa.

A pesar de eso, el INS me hizo otras pruebas, pero ya yo me fuí para la clínica con síntomas de neumonía y no tenia diagnóstico. Me inmovilizaron, me tomaron una placa de torax y comencé tratamiento. Me salió que tenia coronavirus y H1N1", relató Escaf.

Por otro lado, el doctor Escaf dijo que solo lo dejaron salir de la clínica si las pruebas daban negativo y el tratamiento que le asignó el grupo médico que lo trató fue una droga que ha sido utilizada para el paludismo conocida como hidroxicloroquina. Actualmente, en Londres, España e Inglaterra la utilizan para tratar pacientes con coronavirus. Adicionalmente, se trató con suplementos como vitamina C, Zinc y otras drogas para mantenerlo.

Finalmente, Escaf hizo énfasis "en que no hay que automedicarse".

"Yo hice un consenso con infectológos aquí en Barranquilla. Recomiendo que apliquen todas las medidas preventivas que da el gobierno como medida de aislamiento, lavado de manos y llamar a las líneas para reportar síntomas", explicó el oftalmológo.

Vea aquí la entrevista via Facebook Live:

Escuche aquí el audio de esta entrevista:

Escuche a Luis Escaff entrevistado en Mañanas BLU por Néstor Morales:

