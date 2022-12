El crudo testimonio de colombiano que se curó de COVID-19 con plasma

Ismael Ruiz, uno de los pacientes colombianos que se curó de COVID-19 con plasma, habló con BLU Radio sobre su proceso y la lucha que dio para poder superar el virus

“Soy transportador y un día comenzaron los síntomas como la pérdida de olfato, el gusto y demás. Lo grave fue cuando me faltó la respiración”, precisó.

Publicidad

“Llegué a Bogotá, me reporté con los síntomas, me llevaron en una ambulancia para la clínica y ahí me dijeron que el virus atacaba mi cuerpo”, indicó.

Justo cuando comenzaba a ser tratado, Ismael indicó que sintió miedo pues nunca había visto el ajetreo que se vive en un hospital en plena pandemia.

“La sala de urgencias es peor que una guerra. Es todo un campo de batalla donde llega gente con síntomas de toda clase y luchan por salvarles la vida”, añadió.

Publicidad

Justo cuando temía lo peor, los médicos lo buscaron para hacer el tratamiento con plasma que finalmente logró salvarle la vida.

“El médico me ubicó, me explicaron y me dieron toda la confianza. Estuvieron conmigo y confié en ellos”, sostuvo.

Publicidad

“No fue fácil porque uno siente todos los síntomas desde cero. Los médicos estuvieron ahí y en tres días estuvimos controlados, seguimos bien y el virus no nos afectaba ya”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad