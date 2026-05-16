El error que muchos cometen y produce mal aliento al dormir: esto debe hacer para evitarlo

Despertarse con mal aliento resulta ser un problema común para millones de personas, incluso para quienes cuidan su alimentación y cumplen una rutina estricta de cepillado antes de dormir. Sin embargo, expertos advierten que el problema no siempre está relacionado con la higiene oral, sino con hábitos que muchas personas pasan por alto durante la noche.

El médico colombiano Oswaldo Restrepo explicó en su canal de YouTube que uno de los errores más frecuentes es dormir con la boca abierta, una práctica que disminuye considerablemente la producción de saliva y que, además, favorece la acumulación de bacterias responsables de generar los fuertes olores al dormir.

De acuerdo con el especialista, mientras la persona duerme, el flujo salival disminuye naturalmente, pero si además existe resequedad oral, el ambiente al interior de la boca se convierte en un escenario ideal para la proliferación bacteriana. Debido a ello, muchas veces el cepillado nocturno no alcanza a controlar completamente el problema.



Dormir con la boca abierta puede empeorar el mal aliento

De acuerdo con el doctor, la saliva cumple una función clave en la protección de la boca, ya que ayuda con la limpieza de residuos y el control de bacterias. Cuando disminuye durante varias horas, especialmente en personas que duermen con la boca abierta, aparecen condiciones que favorecen la halitosis.

Restrepo señaló que algunos hábitos que muchas personas consideran normales también pueden empeorar la situación. Entre ellos:



Cepillarse los dientes con demasiada fuerza.

Enjuagarse excesivamente después de usar crema dental.

No limpiar la lengua antes de dormir.

Consumir café, alcohol o tabaco durante la noche.

De acuerdo con lo señalado, el cepillado agresivo puede irritar las encías y generar pequeñas lesiones donde se acumulan bacterias. Adicionalmente, enjuagarse inmediatamente después de usar crema dental reduce el tiempo de acción de los componentes protectores del producto.



La lengua es uno de los principales focos de bacterias

Uno de los puntos en los que más insistió el médico fue justamente la limpieza de la lengua. De acuerdo con lo señalado, allí se concentra gran parte de las bacterias relacionadas con el mal olor bucal.

Según afirma, la lengua es la zona donde más bacterias se alojan dentro de la boca y advirtió que la capa blanquecina o amarillenta que muchas personas presentan puede convertirse en una fuente importante de mal olor al despertar.

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Por tal motivo, una de las principales recomendaciones es complementar el cepillado con una limpieza adecuada de la lengua antes de dormir para disminuir la presencia de bacterias durante la noche.



Clavos de olor ayudan a reducir la halitosis

Dentro de las recomendaciones compartidas por el médico, también se habló del uso de clavos de olor como complemento de la rutina nocturna. El proceso consiste en colocar dos clavos de olor debajo de la lengua durante alrededor de 10 minutos y luego masticarlos suavemente antes de dormir.

Según explicó, este ingrediente contiene eugenol, un compuesto natural con propiedades antisépticas y antiinflamatorias que ayuda a controlar las bacterias y reducir molestias en las encías.

Además, los expertos recomiendan mantener una buena hidratación, evitar fumar y moderar el consumo de alcohol o cafeína antes de ir a dormir. Si bien el mal aliento al despertar puede ser común, si el problema permanece durante el resto del día, incluso con una buena higiene oral, lo mejor es consultar a un profesional para descartar otras enfermedades.