El viacrucis que padece personal de la salud en Barranquilla al intentar ir a mercar

Al caso de un médico que, a través de sus redes sociales, denunció una aparente discriminación por parte, presuntamente, de un vigilante de la tienda Ara, se suma el de una joven enfermera que enfrentó el mismo caso en la misma cadena comercial ubicada en el norte de Barranquilla, dice sentirse desmotivada para ir a trabajar.

Griseida Escorcia, enfermera auxiliar, tiene 28 años, siete de ellos dedicados al servicio de la salud. Desde que inició la cuarentena ella enfrenta una pesadilla llamada discriminación, igual que al médico que recientemente le pidieron que se cambiara el uniforme para ingresar a una de las tiendas de Ara.

La joven relató sentirse deprimida y desmotivada por estos casos de discriminación y cada día teme por la reacción de la gente cuando la ven en uniforme, ya que lo asocian con peligro de contagio.

"Me siento desmotivada hasta para ir a trabajar, deprimida a veces, yo salí de turno y llegué al Ara que queda cerca de mi trabajo, y el vigilante me dijo que no podía ingresar porque tenía que cambiarme el uniforme, entiendan que el uniforme que usamos en la clínica no es el mismo con el que salimos a la calle.", narró conmovida.

A través de un comunicado, Ara ofreció disculpas y aseguró que dentro de sus medidas no existe ningún tipo de condición para el ingreso.

