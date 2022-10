Empresas privadas aportan más de $6.000 millones para unidades de cuidados intensivos

ProBogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá están al frente de una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de atención en cuidados intensivos de la red hospitalaria de la capital del país en un 15 o 20%.

Están recaudando recursos del sector privado para adquirir equipos que sirvan para salvar vidas, con elementos como pruebas rápidas, ventiladores mecánicos y todo lo que integran las unidades de cuidados intensivos de más alta complejidad.

El presidente de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, aseguró en diálogo con BLU Radio que el recaudo para esta iniciativa puntual, que se desarrollará en Bogotá, ya supera los $6.000 millones y se encuentra en la etapa inicial, en la que se están reuniendo los recursos para coordinar qué equipos se van a adquirir con los directores de hospitales que ya fueron seleccionados.

“A esta altura hay recaudados más de $6.000 millones, hay la expectativa de que entren otro tanto en los próximos días, que permitan, precisamente, pasar a fortalecer estos hospitales no con discursos ni con cuentos, sino con recursos, con hechos, con equipos”, aseguró el presidente de ProBogotá.

Son cinco los centros médicos beneficiados: Fundación Santa Fe, Fundación Cardioinfantil, Hospital Universitario La Samaritana, Hospital Universitario San Ignacio y Hospital Universitario Mayor MEDERI, con los que ya se estableció contacto para coordinar la compra de los equipos.

“Estamos recogiendo los recursos a esta altura y se está trabajando con expertos en materia epidemiológica y en materia de salud pública, así como con los directores de varios hospitales. Se está evaluando, dependiendo del volumen de recursos, cómo se apoya a muchos otros hospitales con las distintas iniciativas que hay. Lo cierto es tratar de fortalecer en un 15 a 20% la capacidad del cuidado intensivo de la ciudad para que podamos atender la emergencia”, indicó Pinzón.

Además, el presidente de ProBogotá resaltó que el sector privado dispondrá del dinero para que se adquieran los implementos necesarios para salvar vidas, según determinen los expertos en salud de cada uno de los hospitales.

“Lo que se ha acordado es que los directores de los hospitales beneficiarios tomarán la decisión de qué equipo requieren y luego sus jefes de compras, que son expertos en la materia, saldrán a buscarlos donde ellos saben y consideran que se tienen los ventiladores que se necesitan”, resaltó Pinzón.

Para el exministro de Defensa, la iniciativa es muy importante y cobra un valor especial teniendo en cuenta que muchas de estas empresas están paralizadas y no están generando ingresos.

Destacó el aporte de $8.700 millones del Grupo Bolívar, $80.000 millones del Grupo AVAL para adquirir pruebas rápidas y para el fortalecimiento hospitalario; el recaudo de cerca de $6.000 millones de Corona y Colpatria para fortalecer la capacidad del sistema de salud en la ciudad, entre otros aportes.

El cálculo que hace Pinzón de los aportes del sector privado hasta el momento es de aproximadamente $300.000 millones, una cifra que va en ascenso.

“Estaba haciendo unos cálculos que son preliminares, no me los tome definitivos, pero en solo recursos en efectivo el sector privado en el país está planteando ofrecer para temas de salud y alimentación cerca de $300.000 millones. Es una cantidad de dinero increíble y, sobre todo, considerando que muchas empresas no están generando ingresos”, añadió.

