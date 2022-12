Es momento de avanzar: 32 docentes piden ampliar despenalización del aborto a la Corte

Un grupo de 32 profesores le entregó un documento a la Corte Constitucional, en la que se pide a los magistrados del tribunal que permitan la despenalización del aborto en Colombia. “Estamos pidiéndole a la Corte [Constitucional] que avance de un modelo de causales a un modelo centrado en los derechos de las mujeres”, indicó en Mañanas BLU la docente Alma Beltrán, una de las firmantes.

“Queremos que se liberalice el aborto”, agregó la docente.

Beltrán se pronunció sobre los argumentos del presidente Iván Duque, quien se declaró ‘provida’ en medio de la polémica.

“Estamos en un momento muy diferente, ya pasaron 14 años y necesitamos que se tomen en cuenta los derechos humanos de las mujeres”, indicó Beltrán.

“Es momento de avanzar, es un momento histórico. No estamos ante el mismo país que fue Colombia hace 14 años que se decidió esa sentencia 755”, complementó.

“Esto nunca se va a despenalizar en el Congreso. La Corte tiene que tomar las riendas de este asunto”, añadió.

De acuerdo con la docente Beltrán, tres de cada diez mujeres en Colombia pierden la vida por abortos inseguros y la mayor parte de las muertes obedecen a condiciones económicas.

“Nosotras lo que estamos diciendo es que la Corte debe ampliar las posibilidades para que las mujeres por voluntad propia elijan su maternidad y no sean las pobres las que se mueran, no sean las que no tienen recursos para acceder a servicios privados las que estén perdiendo la vida. Eso es algo que va en total consonancia con la jurisprudencia internacional de derechos humanos”, indicó.

Conozca la carta de los académicos:

