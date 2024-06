Estudio revela quiénes acuden más a terapia por rupturas amorosas

La plataforma colombiana Selia, creada con el fin de ayudar con la salud mental y el bienestar emocional, facilitó 29.987 sesiones de terapia virtual en lo que va del 2024. Lo que equivale a aproximadamente 10.000 consultas mensuales.

Esta plataforma ha revelado de qué manera los diferentes géneros se interesan por tener ayuda psicológica luego de una ruptura amorosa.

Un análisis anónimo de las razones detrás de estas consultas muestra que las mujeres son significativamente más propensas a buscar ayuda profesional. De cada 10 consultas, 7 fueron realizadas por mujeres. Esto indica que las mujeres reconocen más fácilmente la importancia del bienestar emocional o enfrentan menos barreras para admitir dificultades en este aspecto.

Contrario a los estereotipos sociales, los hombres superaron a las mujeres en las consultas relacionadas con rupturas amorosas, representando el 4,31 % de las consultas en comparación con el 3,85 % de las mujeres. Esta tendencia también se observó en otros problemas como trastornos del sueño, enfermedades físicas, adicción a sustancias y comportamentales, y dificultades de aprendizaje.

Por otro lado, las mujeres mostraron mayor recurrencia en consultas relacionadas con la autoestima (14,24 % vs. 11,6 % en hombres), burnout (9,37 % vs. 7,93 %), depresión o distimia (7,75 % vs. 6,31 %), habilidades sociales (9,8 % vs. 8,94 %) y violencia doméstica (0,18 % vs. 0,08 %).

Santiago de Bedout, CEO y cofundador de Selia, enfatizó la importancia de estos hallazgos: "Analizamos anónimamente las razones de nuestros usuarios para acudir a terapia con el fin de derrumbar estigmas, transformar falsos imaginarios y redefinir la noción de vulnerabilidad. Que más hombres busquen apoyo por rupturas amorosas demuestra que también necesitan ayuda emocional y que eso no los hace menos fuertes. Es crucial no aferrarse a estereotipos cuando se trata del bienestar emocional".