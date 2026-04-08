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Blu Radio  / Salud  / Estudios confirman que el uso del celular podría aumentar la presencia de acné

Estudios confirman que el uso del celular podría aumentar la presencia de acné

El uso frecuente del celular podría causar acné por bacterias y fricción. Expertos explican riesgos y cómo prevenir afectaciones en la piel.

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