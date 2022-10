Hombre de 29 años es la nueva víctima de COVID-19 en Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó a través de una transmisión en sus redes sociales que fue notificado de la muerte de un hombre de 29 años por el coronavirus en un centro asistencial de la ciudad.

De acuerdo con el mandatario, la víctima no presentaba ninguna enfermedad de base, por lo que hace más preocupante la situación en la capital del Valle.

“Debo dar la mala noticia que este sábado murió un joven de 29 años, no tenía ningún tipo de morbilidad, él no era diabético, ni cardiópata”, señaló Ospina.

El hombre de 29 años había sido notificado como portador del COVID-19 el pasado viernes 24 de abril, y desde hace algunos días permanecía hospitalizado en una clínica de la ciudad.

El mandatario caleño agregó que la crisis frente al nuevo coronavirus es compleja y deben existir esfuerzos conjuntos para evitar que sea mucho mayor.

“Las personas que decían que esta enfermedad solo se llevaba a los adultos mayores, o a quienes padecían una enfermedad de base, debo decirles que están equivocados. A cualquiera lo puede afectar, por eso todos debemos extremar los cuidados”, indicó el alcalde de Cali.

Con este nuevo fallecimiento Cali alcanza 41 muertes por coronavirus, en el Valle del Cauca ya son 50 las víctimas mortales por cuenta de esta enfermedad.