Hospital San Carlos reconoce que se usó dióxido de cloro en tres pacientes

Una enorme polémica generó la noticia de experimentación con dióxido de cloro que se estaban haciendo desde el Hospital San Carlos, ubicado al sur de Bogotá. Esa institución acaba de publicar un comunicado de 5 puntos en los que reconoce que un médico aplicó el compuesto a tres pacientes.

“El Dr. (Yiovanny) Andrade manifiesta que de manera personal utilizó el producto como tratamiento debido a que él mismo fue paciente positivo para COVID-19. Por esta razón y de manera individual sugirió el tratamiento a tres pacientes, los cuales aceptaron de manera libre las recomendaciones que dicho profesional realizó en su momento y a su vez contó con el consentimiento de los mismos. Dichos pacientes fueron contactados por la Dirección Científica de la Fundación, quienes corroboran su consentimiento y se encuentran en buenas condiciones de salud”, dice el comunicado.

Seguido a esto, dice que la Fundación Hospital San Carlos no avala esta práctica porque “no hay ningún documento oficial de dicha investigación en la institución, ni tampoco cuenta con autorización para el desarrollo de la misma. Dicho producto no existe dentro de la institución, es decir, que no se ha adquirido, ni almacenado”.

“Dicho producto no ha sido formulado ni aprobado en ningún momento por el grupo de médicos especialistas ni hospitalarios en ninguno de los casos. Todos los manejos y conductas que se han ejecutado frente a la atención de nuestros pacientes, tienen la evidencia científica que los soportan y están incluidos dentro del protocolo de manejo institucional para los pacientes con infección por COVID-19, desarrollado en conjunto con el área de infectología y acorde a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social”, agrega.

