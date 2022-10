Inician investigación por paciente con COVID-19 que murió tras esperar una ambulancia

La EPS Salud Total se pronunció sobre el caso de Jhon Rodrigo Estrada Martínez, el joven de 29 años sin enfermedades de base que murió por COVID-19 en la ciudad de Cartagena, y cuyos familiares denunciaron negligencia por parte de esta EPS y del Hospital Universitario del Caribe donde fue atendido el joven.

A través de un comunicado, la EPS Salud Total señaló que “están atentos a resolver los requerimientos de las autoridades competentes”, e indicaron que entre el 22 de abril, día en que Estrada acudió a su EPS,y el 27 de abril, día en que se produjo la muerte de este joven, “se garantizaron todos los servicios relacionados con su diagnóstico”, incluido tele orientación en domicilio, servicio de transporte de ambulancia, e interacción con el CRUE de Cartagena.

Sin embargo, en diálogo con BLU Radio, Karla Ortega, hermana del joven fallecido, denunció que a Estrada le practicaron la prueba de COVID-19 el pasado 23 de abril y lo enviaron a su casa informándole que en tres días le entregarían los resultados de las mismas.

Relató que, ante las complicaciones que empezó a presentar el joven, tan solo unas horas después de practicada la prueba llamaron y esperaron casi 30 horas por una ambulancia que trasladara a Jhon Rodrigo desde su casa al Hospital Universitario de Caribe, donde finalmente falleció el pasado lunes en horas de la tarde.

“Llamé a la EPS y me dicen que no tienen ese servicio, luego llamé al Dadis y me dijeron que la EPS. Volví a llamar a Salud Total y me dijeron que nos tocaba esperar el resultado de las pruebas. En fin, me tenían era en la llamada de la muerte, ya no es el paseo de la muerte, sino la llamada de la muerte”, narró la hermana de Jhon Rodrigo Estrada.

El director del departamento Distrital de Salud de Cartagena, Álvaro Fortich, anunció que ya se dio apertura a una investigación por este caso.

“Estamos abriendo la investigación del caso, toda vez que es un joven que solicitó los servicios de su EPS y fue trasladado por el Centro Regulador de Urgencia al Hospital Universitario. En primera instancia se hizo una atención, al parecer, y de acuerdo a informes preliminares, el paciente no tenía criterios hospitalarios, y posteriormente reingresó en horas de la tarde, nuevamente trasladado por el Centro Regulador de Urgencia, no por la EPS del paciente, y a las pocas horas de estar en el hospital falleció”, detalló el funcionario.

Hospital Universitario del Caribe también se pronuncia

Fernando de la Vega, infectólogo del Hospital Universitario, explicó que Jhon Estrada no fue hospitalizado en la primera oportunidad que fue trasladado a este centro hospitalario, pues en la evaluación que le practicaron los médicos determinaron que los síntomas del joven se encontraban en fase 1.

Jhon Estrada murió unas horas después de este diagnóstico, cuando fue trasladado por segunda oportunidad al hospital.

“La primera vez que fue evaluado fue encontrado que estaba clasificado en fase 1, eran síntomas leves, y se consideró que podía ser manejado de forma ambulatoria bajo los cuidados de su EPS, pero este paciente aproximadamente unas seis horas después tuvo una fase rápida de dificultad respiratoria que, cuando llegó nuevamente al hospital, estaba en muy malas condiciones y no respondió a las medidas de reanimación que se le dieron y finalmente falleció”, dijo el especialista.

De la Vega también precisó que esta “es una enfermedad que nos ha sorprendido con sus manifestaciones a veces de forma rápida, que le da poco tiempo de acción a nosotros los médicos en el tratamiento de estos pacientes”.

BLU Radio conoció, además, que la Superintendencia de Salud ya se encuentra en contacto con la familia de Jhon Estrada, y que se iniciará una investigación sobre este caso, que ha generado gran indignación de cartageneros en redes sociales, y especialmente entre amigos y vecinos de este joven.

A los padres de Jhon Estrada y a sus dos hermanas, quienes convivían con el joven, ya se le practicaron las pruebas de COVID-19. Las autoridades están a la espera de los resultados.