Invima advierte suspensión de uso de producto capilar: señala importantes riesgos

Una alerta del Invima generó preocupación en los colombianos por un producto que ha circulado en el país como una solución para el cuidado del cabello; sin embargo, lo cierto es que podría representar un riesgo para la salud. Se trata de un jarabe que, si bien es promocionado como un tratamiento capilar, no tendría la autorización necesaria para su venta.

La advertencia llega en un momento en el que este tipo de productos toma mayor presencia en redes sociales, donde se presentan como alternativas rápidas y efectivas sin un respaldo científico sustentable. En este caso, la preocupación aparece porque el consumo es oral, lo que lleva a un impacto importante para los consumidores.



Invima emite alerta por jarabe capilar

El producto al que Invima hace referencia es Nutrigen Fórmula Capilar Jarabe, el cual ha sido detectado luego de recibir una denuncia que alertó sobre su comercialización, especialmente en Manizales. De acuerdo con la entidad de control, el artículo se vende como tratamiento capilar en presentación líquida para el consumo diario, una práctica que generó la alerta en la entidad.



No cuenta con registro sanitario en Colombia

Se promociona como tratamiento capilar de consumo oral

Su venta y distribución son ilegales en el país

Invima explicó que ningún medicamento, suplemento o producto terapéutico se puede vender sin cumplir el requisito necesario, pues es la única garantía de que este haya sido evaluado adecuadamente.

Invima. Foto: Invima

Riesgo de usar productos sin registro sanitario

El principal problema de consumir o adquirir productos que no han pasado por los controles de calidad, seguridad y eficacia es que no se sabe con certeza qué contienen, cómo fueron fabricados ni las condiciones en las que se manejan, lo que puede generar un riesgo para la salud de las personas.



Se desconoce la composición real del producto

No hay evidencia científica que respalde sus beneficios

Puede generar efectos adversos en quienes lo consumen

El Invima advirtió que muchos de estos productos se difunden con promesas exageradas en internet, lo que puede generar falsas expectativas en los consumidores.



¿Cómo conocer el registro sanitario de los productos?

Ante el panorama, la entidad recomienda siempre verificar el registro sanitario antes de comprar o consumir cualquier producto. El dato debe ser visible en el empaque y se puede consultar directamente en los canales oficiales del Invima. Por lo tanto, lo más recomendable es buscar el número del registro del producto (Reg. San. Invima), ingresar al portal oficial del Invima y consultar por nombre, número o tipo del producto.



De hecho, la entidad solicitó que se suspenda inmediatamente el uso de Nutrigen Fórmula Capilar Jarabe y, en el caso de estar ya consumiéndose, lo mejor será reportar cuáles son los síntomas adversos para llevar un control adecuado del producto.

