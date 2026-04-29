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Las tendencias de skincare que están cambiando la forma de cuidar la piel: natural y sin gastar más

Hoy elegir productos para la piel es una decisión consciente, con menos químicos, más naturalidad y estás son las tendencias.

cuidado de la piel.jpg
Cuidado de la piel.
Foto: ConSalud.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Cuidar la piel ya no es solo una cuestión de estética, sino de bienestar. Lo que se aplica en el rostro todos los días puede influir directamente en la salud, y cada vez más personas lo entienden así.

Por eso, elegir productos dejó de ser una decisión impulsiva para convertirse en un acto consciente, con menos químicos, más naturalidad y mejores resultados sin necesidad de gastar de más.

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En medio de este cambio, la industria cosmética también se está transformando. Hoy, el consumidor busca fórmulas más limpias, seguras y amigables con el medio ambiente. De hecho, la llamada “belleza limpia” está tomando fuerza como una de las maneras de cuidar la piel, impulsada por una mayor preocupación por los ingredientes y su impacto.

Tendencias de skincare que están cambiando la forma de cuidar la piel

Según Laboratorio IH que ha desarrollado miles de fórmulas enfocadas en la seguridad y la efectividad de la piel, las cinco tendencias en productos para el cuidado de la dermis son las siguientes:

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Cuidado del rostro.
Foto: LAB. IH.

  1. Belleza en barra: productos sólidos y multifuncionales que no solo son prácticos, sino que también reducen el uso de empaques. Una opción ideal para quienes buscan simplicidad y sostenibilidad.
  2. Fórmulas sin agua (waterless): cada vez más marcas están apostando por productos sin agua, que concentran mejor los ingredientes activos y ayudan a reducir el impacto ambiental.
  3. Menos es más: las rutinas largas quedan atrás. Ahora la tendencia es usar menos productos, pero que realmente funcionen y se adapten a varias necesidades.
  4. Ingredientes trazables: los consumidores quieren saber qué se están aplicando. El origen de cada componente y su proceso de producción se vuelve clave al momento de comprar.
  5. Etiquetas claras: entender lo que dice un producto es fundamental. Por eso, las marcas que ofrecen información transparente y fácil de leer están ganando terreno.

Al final, cuidar la piel es más importante de lo que parece. No se trata de usar muchos productos, sino de elegir bien y pensar en lo que realmente le hace bien a cada tipo de dermis.

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