La rutina de skincare del D1 que promete una piel limpia e hidratada por menos de $30.000

Cuidar la piel dejó de ser un lujo. En medio del auge del skincare, cada vez más personas buscan opciones accesibles que realmente funcionen. En ese contexto, Tiendas D1 ha empezado a destacar con una rutina básica de cuidado facial que cuesta menos de 30.000 pesos y promete resultados visibles en limpieza, hidratación y protección.

Se trata de tres productos de la marca Delia que, combinados, cubren los pasos esenciales de cualquier rutina facial. Con un costo total de aproximadamente $28.290, esta opción se perfila como una de las más económicas del mercado colombiano para quienes quieren empezar a cuidar su piel sin gastar de más.



Los tres productos clave para una rutina completa

La propuesta de D1 se basa en lo fundamental: limpiar, hidratar y proteger. Estos son los productos incluidos:



Gel limpiador facial Delia (200 ml): $5.350 Crema facial con ácido hialurónico Delia (50 ml): $12.950 Protector solar Delia (100 ml): $9.990

Aunque se trata de una rutina sencilla, expertos coinciden en que estos tres pasos son suficientes para mantener la piel saludable si se aplican correctamente y de forma constante.

Rutina de skincare del D1. Foto: D1

¿Cuál es el orden correcto del skincare?

Uno de los errores más comunes en el cuidado de la piel es no respetar el orden de los productos. En este caso, la rutina recomendada es clara y fácil de seguir:

Primero, el gel limpiador facial, que debe usarse en la mañana y en la noche. Este producto elimina la suciedad, el exceso de grasa y los residuos acumulados en la piel.



Después, la crema facial con ácido hialurónico, ideal para hidratar profundamente y mejorar la textura del rostro. También se utiliza dos veces al día.

Por último, el protector solar, que se aplica en la mañana como paso final. Su uso diario es clave, incluso en días nublados, y se recomienda reaplicarlo durante el día para mantener la protección.

Cuidado facial. Foto: Pexels

Beneficios del skincare

Implementar una rutina de skincare no solo mejora la apariencia del rostro. También tiene efectos importantes en la salud de la piel y el bienestar general. Entre los principales beneficios se destacan:



Limpieza profunda: elimina impurezas y células muertas, permitiendo que la piel respire mejor

elimina impurezas y células muertas, permitiendo que la piel respire mejor Hidratación constante: previene la resequedad y mantiene la elasticidad

previene la resequedad y mantiene la elasticidad Prevención del envejecimiento: reduce la aparición de arrugas y líneas de expresión

reduce la aparición de arrugas y líneas de expresión Protección solar: evita manchas, daños por radiación y enfermedades cutáneas

evita manchas, daños por radiación y enfermedades cutáneas Control del acné: regula la grasa y mantiene los poros limpios

regula la grasa y mantiene los poros limpios Bienestar emocional: fortalece la autoestima y reduce el estrés

Esta opción de D1 demuestra que con tres pasos bien ejecutados se puede lograr una piel más limpia, hidratada y protegida.

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Para quienes buscan empezar en el mundo del skincare o simplificar su rutina diaria, esta alternativa económica se convierte en una solución práctica y fácil de mantener en el tiempo.