D1 sorprende con nuevos productos de cocina desde $5.900 que todos quieren comprar

La cadena de descuento Tiendas D1 vuelve a captar la atención de los consumidores con el lanzamiento de una nueva temporada de imperdibles con utensilios de cocina que combinan funcionalidad, diseño moderno y precios altamente competitivos.

En esta ocasión, la apuesta está dirigida a facilitar las tareas diarias en el hogar con productos prácticos que no superan los $15.000, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan renovar su cocina sin gastar de más.

La propuesta incluye artículos pensados para facilitar tareas cotidianas, desde la preparación de alimentos hasta su almacenamiento, con diseños modernos y materiales resistentes. Esta combinación ha generado interés entre quienes buscan renovar su cocina con una inversión mínima.



Utensilios económicos del D1

Uno de los productos más comentados es el triturador de papas en acero inoxidable, ideal para preparar puré de forma rápida y sin esfuerzo. Su diseño ergonómico y materiales duraderos lo convierten en una opción funcional por apenas $5.900.

Tiendas del D1 ubicada en el centro de Bogotá. Foto: Blu Radio

A este se suma el afilador de cuchillos con tres ranuras, una herramienta clave para mantener los utensilios de corte en buen estado. Este dispositivo permite reparar, afilar y pulir cuchillos en pocos pasos, lo que representa una solución práctica para el día a día en la cocina.



Por otro lado, las tijeras multifunción con soporte magnético han ganado popularidad gracias a su versatilidad. No solo sirven para cortar distintos alimentos, sino que también pueden almacenarse fácilmente en superficies metálicas, optimizando el espacio en la cocina.

Productos del D1 por menos de $15.000 para la cocina

Entre los artículos destacados de esta temporada, se encuentran opciones que combinan precio y funcionalidad:



Triturador de papas en acero inoxidable: resistente y fácil de usar por $5.900

resistente y fácil de usar por Tijeras multifunción con soporte magnético: prácticas y versátiles por $9.990

prácticas y versátiles por Afilador de cuchillos de tres ranuras: ideal para el mantenimiento del hogar por $5.900

ideal para el mantenimiento del hogar por Set de mini contenedores de vidrio (x3): perfectos para organizar alimentos por $14.900

Este último producto, el set de contenedores, ha sido especialmente valorado por quienes buscan mantener el orden. Cada recipiente cuenta con tapa hermética y una capacidad aproximada de 160 ml, ideal para almacenar snacks, especias o pequeñas porciones de comida.

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La estrategia de Tiendas D1 sigue enfocada en ofrecer productos accesibles que respondan a las necesidades reales de los consumidores. Esta nueva colección de cocina refuerza su propuesta de valor: artículos útiles, con buenos materiales y a precios difíciles de encontrar en otros establecimientos.