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Blu Radio  / Economía  / El producto del D1 que anima cualquier reunión en casa con amigos por menos de $20.000

El producto del D1 que anima cualquier reunión en casa con amigos por menos de $20.000

La cadena de supermercados colombiana sorprendió con un producto perfecto para las reuniones o fiestas sin salir de casa y a un bajo precio.

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