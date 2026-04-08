El producto del D1 que anima cualquier reunión en casa con amigos por menos de $20.000

En un contexto donde cada vez más personas buscan planes económicos para compartir en casa, Tiendas D1 vuelve a llamar la atención con uno de sus productos de temporada.

Esta vez, la cadena apostó por el entretenimiento con un artículo que promete convertirse en el centro de cualquier reunión: una ruleta para tomar que cuesta menos de $20.000.

La propuesta hace parte de su línea de “extraordinarios”, enfocada en ofrecer opciones novedosas para el recreo y el esparcimiento. Con un precio de $19.900 pesos, este producto se posiciona como una alternativa accesible para quienes quieren divertirse sin gastar demasiado dinero.+

Ruleta para tomar del D1. Foto: D1

Qué incluye la ruleta para tomar del D1

Se trata de un set de la marca Space Dot Gamez que combina el azar con la interacción social. Su diseño multicolor y su funcionamiento sencillo lo convierten en una opción atractiva para romper el hielo y generar risas en cualquier ambiente.



Además, su tamaño compacto (30 x 5 x 14.5 cm) permite ubicarlo fácilmente en mesas o superficies pequeñas, adaptándose a diferentes espacios dentro del hogar.

Uno de los puntos fuertes de este producto es que viene listo para usarse desde el primer momento. El set incluye todos los elementos necesarios para comenzar la dinámica sin complicaciones.

Contenido del juego:



1 ruleta multicolor

16 copas tipo shot

2 bolas para el juego

Presentación completa en un solo set

Cada copa tiene una capacidad de 30 mililitros, ideal para este tipo de actividades. Esto permite que todos los participantes puedan integrarse fácilmente sin necesidad de accesorios adicionales.



Cómo se juega y por qué es tendencia en reuniones

La mecánica del juego es simple, lo que facilita que cualquier persona pueda participar sin necesidad de instrucciones complejas. Solo hay que llenar las copas, ubicarlas en la ruleta y girar la bola.

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El jugador al que le corresponda el número o color indicado deberá beber el contenido de su copa.

Cerveza, referencia Foto: Unplash

Una opción barata para planes con amigos sin salir de casa

En tiempos donde el presupuesto puede ser un factor determinante, alternativas como esta permiten organizar planes divertidos sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero. Una reunión en casa con snacks, música y este tipo de juegos puede resultar igual o más entretenida que salir.

La apuesta de Tiendas D1 con este producto demuestra que el entretenimiento también puede ser accesible. Por menos de $20.000, los usuarios pueden adquirir un elemento que transforma cualquier encuentro en una experiencia diferente.

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Aunque este tipo de juegos están pensados para la diversión, es importante recordar que el consumo de alcohol debe hacerse con moderación. El exceso puede afectar la salud y generar situaciones de riesgo.