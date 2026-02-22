En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / ¿Cómo realizarse un buen skincare? Así podrá mantener siempre el rostro joven

¿Cómo realizarse un buen skincare? Así podrá mantener siempre el rostro joven

Con el paso del tiempo se acumulan células muertas, la textura se torna irregular y la piel pierde brillo; por lo que un buen skincare puede ser la respuesta a esto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad