¿Cómo realizarse un buen skincare? Así podrá mantener siempre el rostro joven

En Colombia, el mercado del cuidado facial puede sobrepasar sin problemas los 500 millones de dólares al año. Y es que se ha convertido en una tendencia que muchas mujeres y hombres han acogido con la intención de verse jóvenes y mantener una salud en la piel envidiable. Ante ello, muchos se inclinan por usar sueros, láseres y un sinfín de tratamientos.

Sin embargo, muchos olvidan preparar la piel y es ahí donde está la diferencia entre tener un resultado pasajero y uno que realmente sea visible.

De acuerdo con lo revelado por el doctor Zein Obagi, fundador de ZO Skin Health, el régimen Getting Skin Ready (GSR) suele significar cerca del 40 % del éxito de cualquier tratamiento dermatológico; es decir, antes de pensar en someterse a correcciones avanzadas, la piel debe estar lista para recibirlas.

Con el paso del tiempo, la renovación celular se vuelve mucho más lenta. Se acumulan células muertas, la textura se torna irregular y la piel pierde brillo. Sin un cuidado adecuado, incluso los productos más costosos pueden no tener el resultado esperado.



Así debe hacerse el skin care para tener una piel saludable

Ante esto, el protocolo GSR busca cumplir una lógica científica y bien estructurada, pues no se trata de aplicar productos al azar, sino que debe cumplirse una secuencia:



Limpiar: retirar suciedad, sebo, maquillaje y residuos ambientales.

retirar suciedad, sebo, maquillaje y residuos ambientales. Exfoliar: eliminar células muertas y estimular la renovación celular.

eliminar células muertas y estimular la renovación celular. Tonificar: equilibrar el pH y reforzar la barrera cutánea.

Cuando se respeta el orden, la piel mejora la capacidad de absorción, reduce la sensibilidad y presenta una textura mucho más uniforme. Ante ello, alterar la secuencia o combinar productos sin criterio puede llevar a sufrir irritación o resultados que nadie quiere.



Entre los errores más comunes están:

No elegir productos según el tipo de piel.

Realizar limpiezas superficiales.

Usar exfoliantes agresivos.

Invertir en tratamientos avanzados sin preparación previa.

¿Por qué es importante hacerse skincare?

De acuerdo con lo revelado en 2024 por la Fundación Centro de Investigación Clínica (CIC), el skin care dejó de ser solo un ritual de belleza para transformarse en una práctica de salud integral. La piel es el órgano más grande del cuerpo y actúa como barrera ante la contaminación, los rayos UV y el estrés del día a día.

Una rutina estructurada permite:



Limpiar la piel: previene la obstrucción de poros e imperfecciones.

previene la obstrucción de poros e imperfecciones. Hidratar: mantiene la humedad y evita la sequedad.

mantiene la humedad y evita la sequedad. Proteger: el uso de protector solar reduce el envejecimiento prematuro y el riesgo de cáncer de piel.

el uso de protector solar reduce el envejecimiento prematuro y el riesgo de cáncer de piel. Tratar afecciones específicas: ingredientes activos ayudan frente al acné, manchas y arrugas.

Además, especialistas coinciden en que una alimentación balanceada, ejercicio regular y buen descanso potencian los resultados.

Mantener el rostro joven no depende únicamente de la última tendencia en cosmética. Como en el deporte de alto rendimiento, la clave está en la constancia y en trabajar la base.

