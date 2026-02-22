¿Cómo realizarse un buen skincare? Así podrá mantener siempre el rostro joven

Publicidad
En Colombia, el mercado del cuidado facial puede sobrepasar sin problemas los 500 millones de dólares al año. Y es que se ha convertido en una tendencia que muchas mujeres y hombres han acogido con la intención de verse jóvenes y mantener una salud en la piel envidiable. Ante ello, muchos se inclinan por usar sueros, láseres y un sinfín de tratamientos.
Sin embargo, muchos olvidan preparar la piel y es ahí donde está la diferencia entre tener un resultado pasajero y uno que realmente sea visible.
De acuerdo con lo revelado por el doctor Zein Obagi, fundador de ZO Skin Health, el régimen Getting Skin Ready (GSR) suele significar cerca del 40 % del éxito de cualquier tratamiento dermatológico; es decir, antes de pensar en someterse a correcciones avanzadas, la piel debe estar lista para recibirlas.
Con el paso del tiempo, la renovación celular se vuelve mucho más lenta. Se acumulan células muertas, la textura se torna irregular y la piel pierde brillo. Sin un cuidado adecuado, incluso los productos más costosos pueden no tener el resultado esperado.
Ante esto, el protocolo GSR busca cumplir una lógica científica y bien estructurada, pues no se trata de aplicar productos al azar, sino que debe cumplirse una secuencia:
Cuando se respeta el orden, la piel mejora la capacidad de absorción, reduce la sensibilidad y presenta una textura mucho más uniforme. Ante ello, alterar la secuencia o combinar productos sin criterio puede llevar a sufrir irritación o resultados que nadie quiere.
De acuerdo con lo revelado en 2024 por la Fundación Centro de Investigación Clínica (CIC), el skin care dejó de ser solo un ritual de belleza para transformarse en una práctica de salud integral. La piel es el órgano más grande del cuerpo y actúa como barrera ante la contaminación, los rayos UV y el estrés del día a día.
Una rutina estructurada permite:
Además, especialistas coinciden en que una alimentación balanceada, ejercicio regular y buen descanso potencian los resultados.
Mantener el rostro joven no depende únicamente de la última tendencia en cosmética. Como en el deporte de alto rendimiento, la clave está en la constancia y en trabajar la base.