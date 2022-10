"Les pido que me ayuden a regresar a Colombia": joven con cáncer varada en Rusia

Valeria Guerrero, una barranquillera de 21 años y estudiante de sexto semestre de medicina en una universidad de Rusia, habló en BLU Radio sobre el cáncer que padece y la necesidad que tiene de regresar al país para ser tratada de manera urgente.

Publicidad

La joven fue empezó a tener dolores de espalda en febrero y meses, después, hace dos semanas, fue dignosticada con el linfome de hodkin, un cáncer de las celulas linfaticas que afecta el torax y la columna vertebral.

Dicha enfermedad se encuentra en la fase cuatro, la más avanzada que presenta este tipo de cáncer.

Ante esto, Valeria empezó a hacer una campaña en redes sociales solicitando ayuda urgente del Gobierno Nacional para regresar al país.

Lea también: Por revoltosos: expulsan de albergue a hinchas del América de Cali varados en Chile

Publicidad

"Fue algo que no me esperaba, me comenzó un dolor en la espalda en febrero. Al principio pensé que no era serio, pero conforme fueron pasando los días se intensificó el dolor y terminaron encontrando un tumor en el torax y luego me encontraron otro cerca de la columna vertebral", relató Valeria.

"Me hicieron una biopsia y se confirmó el diagnóstico. Fue bastante duro, en especial, porque yo sabía que volver a Colombia iba ser un reto a raíz de la pandemia que afronta el mundo en estos momentos. Intenté regresarme antes del diagnóistico, pero el día que quise viajar cancelaron el vuelo", indicó la joven barranquillera.

Publicidad

"Les pido de todo corazón que me ayuden a regresar a Colombia, yo necesito un tratamiento efectivo para mi enfermedad. No es un capricho, es una necesidad", manifestó Guerrero.

Sobre la posibilidad de regresar al país, Valeria afirma que están permitidos los vuelos humanitarios, pero la Cancillería solo le habló de unos recursos para empezar su tratamiento en Rusia.

"La Cancillería se comunicó con mi mamá y le dijeron que iban a destinar unos recursos para empezar mi tratamiento acá, pero me dijeron que no había mucho presupuesto y que habían otros 3.000 colombianos varados en el mundo", enfatizó la colombiana.

"La Cancillería dio una fecha para iniciar el tratamiento pero el esquema de las quimioterapias no está terminado. No he tenido ninguna garantía y no sé de que forman van hacer llegar los recursos. Pienso que están diciendo algo como para salir del paso, no se ha materializado nada", explicó Valeria Guerrero en BLU Radio.

Publicidad

Vea aquí la entrevista completa:

Publicidad