Más del 90% de médicos no cuentan con elementos de protección: Federación Médica

Una encuesta realizada por la Federación Médica Colombiana, que entrevistó a expertos en la salud desde diferentes ámbitos, dejó ver que son muy pocos los que cuentan con tapabocas N95, necesario para enfrentar la coyuntura del COVID-19.

Luego de entrevistar a 797 médicos, se logró establecer que, solo el 4,65% de los médicos generales cuentan con el tapabocas N95 y el 0,5% de quienes tienen especialidad en medicina de urgencias cuentan con ese elemento.

Apenas un 5,64% de anestesiólogos poseen ese instrumento requerido para la atención de pacientes.

Asimismo, se entrevistó a expertos en medicina intensiva e interna y en ambas especialidades: de 545 consultados, solo 77 manifestaron poseer el tapabocas N95, mientras que, de acuerdo con datos suministrados por el Colegio Médico de Bogotá, tras una encuesta nacional de condiciones de bioseguridad y ruta de pandemia del SARS COV-2, se concluyó que la carencia de máscaras N95 llega al 87,7 %, mientras que un 77 % no cuenta con gafas de protección, casi el 90 % no tiene escudo facial y un 92,7 % no cuenta con traje de bioseguridad.

