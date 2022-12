Medicamentos sin registro Invima, inconveniente para tratar enfermedades huérfanas

Las enfermedades huérfanas o raras son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que, por su rareza, es complejo encontrar una tratamiento, o en muchos casos les recetan un medicamento, pero no puede adquirirla para curar la enfermedad.

Publicidad

Iván Antonio Molina, fue diagnosticado con la enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática, enfermedad huérfana que consiste en que el cuerpo se llena de agua subiendo a la persona de peso descontroladamente.

En entrevista con BLU Radio, Molina se refirió a su enfermedad, indicando que existe cura. Sin embargo, en Colombia los medicamentos que necesita no cuentan con los registros sanitarios del Invima, lo que ha obstaculizado su tratamiento por la dificultad para poder adquirir el medicamento.

Publicidad

Karina de León, esposa de Iván, también se refirió a todos los inconvenientes con los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad.

Publicidad

“Le recetaron varios medicamentos, entre ellos uno que no existe en Colombia por lo que el médico decidió recetarle otro, que no ha sido posible adquirirlo por no contar con el registro Invima”, dijo.

Por otro lado, Francisco Sierra, director de medicamentos del Invima, se refirió al caso de Molina indicando que “haciendo uso de unos mecanismos como “medicamento vital no disponible” del decreto 481, Resolución 1885 de 2015, se puede tramitar una solicitud con ‘urgencia clínica´”, opción que sirve como posible solución a dicho caso.

Publicidad

“El médico tratante puede hacer la solicitud en el Invima para que este pueda ser tratado”, puntualizó.

Publicidad

Visite www.invima.com para consultar el procedimiento este tipo de trámites y solicitudes o envíe su correo a vitalesnodisponibles@invima.gob.co o rospinam@invima.gob.co para un acompañamiento más personalizado.